Zapalenie spojówek objawem koronawirusa? Jest oficjalne stanowisko WHO

WHO wśród najczęściej występujących objawów zakażenia koronawirusem wymienia: gorączkę, suchy kaszel, zmęczenie, duszności, ból gardła, ból głowy oraz bóle mięśni i stawów. Jak się jednak okazuje, oznaką zakażenia może być również zapalenie spojówek. Amerykańska Akademia Okulistyki wydała komunikat, w którym stwierdzono, że COVID-19 może prowadzić do zapalenia spojówek – zaczerwienienia oczu i okolic wokół nich. Również Polskie Towarzystwo Okulistyczne napisało w oświadczeniu, że „objawy okulistyczne, które mogą się pojawić w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2, wynikają z obecności wirusa w filmie łzowym i wydzielinie worka spojówkowego”.

Problemy z oczami zaobserwowała u swoich pacjentów pielęgniarka Chelsey Earnest, która pracuje w domu opieki w Kirkland. Kobieta powiedziała w rozmowie z CNN, że u większości zakażonych pacjentów, z którymi miała kontakt, pojawiło się zapalenie spojówek. – Widziałam ich bardzo zaczerwienione oczy, to był jeden z najbardziej widocznych objawów – stwierdziła.

Według WHO stan zapalny w obrębie oczu stwierdzono jedynie u 0,8 proc. pacjentów zakażonych koronawirusem. Jest to najrzadziej występujący objaw spośród tych, które zostały uwzględnione przez WHO.

