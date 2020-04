Koronawirus atakuje Europę. WHO publikuje dane dotyczące liczby zakażeń i wieku zmarłych

– Przekonanie, że COVID-19 dotyka tylko starszych ludzie jest po prostu fałszywe – stwierdził podczas wirtualnej konferencji prasowej w Kopenhadze Kluge. Przyznał jednak, że z dotychczasowych statystyk wynika, że przeważająca większość z ponad 30 tys. ofiar pandemii w Europie to ludzie w zaawansowanym wieku. 95 proc. zmarłych miało powyżej 60 lat, z tego ponad połowa to osoby ponad 80-letnie. Ok. 80 proc. ofiar śmiertelnych miało choroby współistniejące – najczęściej choroby układu krążenia, nadciśnienie i cukrzycę.

Choć u większości zakażonych przebieg choroby jest na tyle łagodny, że nie potrzebują hospitalizacji, to poważne symptomy mogą pojawić się u wszystkich, także u młodych osób. WHO szacuje, że 10-15 proc. zakażonych w wieku poniżej 50 lat ma objawy cięższe niż „łagodne". Kluge stwierdził, że ciężkie przypadki zdarzają się nawet u zdrowych nastolatków i ludzi przed 30. rokiem życia.

Według danych WHO, do środy w Europie wykryto koronawirusa u 464 tys. osób, a 30 089 osoby zmarły. (PAP)

Czytaj także:

Apel wiceministra zdrowia. „Zostańcie w domu, abyśmy doczekali kolejnej Wielkanocy”