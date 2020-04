Blisko 100 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Kolejne cztery osoby nie żyją

„Mamy 99 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Potwierdzone przypadki dotyczą:

18 osób z woj. śląskiego,

14 osób z woj. małopolskiego,



12 osób z woj. wielkopolskiego,



10 osób z woj. świętokrzyskiego,

9 osób z woj. dolnośląskiego,



8 osób z woj. pomorskiego,



6 osób z woj. podlaskiego,



6 osób z woj. opolskiego,



6 osób z woj. lubelskiego,



4 osób z woj. zachodniopomorskiego,



3 osób z woj. podkarpackiego,



3 osób z woj. warmińsko-mazurskiego.

Resort poinformował także o śmierci czterech kolejnych osób. Są to: 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu i 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 4201. Zmarło 98 pacjentów.

MZ zmieniło tryb raportowania

Ministerstwo Zdrowia pod koniec ubiegłego tygodnia przeszło na tryb raportowania dwa razy na dobę. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem Onet.pl rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz, systemy raportowania są dostosowane do „kolejnych faz rozwoju zakażeń” . – Dziś większość państw raportuje w trybie raz na dobę – dodał. – My na początku raportowaliśmy każdy przypadek, następnie przeszliśmy na tryb: cztery razy na dobę, później zaś trzy razy na dobę. System raportowania odpowiada więc bieżącemu etapowi sytuacji epidemicznej – wyjaśnił.

Czytaj także:

MZ opublikowało dzienny raport o koronawirusie. Rośnie liczba osób, które wyzdrowiały