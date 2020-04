Austria i Grecja ogłaszają sukces w walce z koronawirusem. „Radzimy sobie z kryzysem lepiej niż inne państwa”

Do tej pory w Austrii odnotowano 12 280 przypadków zakażenia koronawirusem. W ciągu minionej doby testy potwierdziły 229 kolejnych zakażeń. Lekarzom udało się wyleczyć 3463 pacjentów. Austriackie służby przekazały informacje o śmierci 220 osób, u których wykryto COVID-19 (w ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 16 osób). Stan 250 pacjentów jest określany przez lekarzy jako ciężki.

Kanclerz Austrii przekazał, że od 14 kwietnia rząd zamierza rozluźnić obowiązujące obecnie obostrzenia. Na początek otwarte zostaną małe sklepy o powierzchni do 400 metrów kwadratowych. Z kolei od 1 maja działalność mają wznowić galerie handlowe oraz salony fryzjerskie i kosmetyczne. W sklepie będzie mógł przebywać maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych, każda osoba będzie musiała nosić obowiązkowo maseczkę ochronną. Lokale gastronomiczne oraz hotele, a także szkoły będą mogły normalnie funkcjonować najwcześniej od połowy maja. Częściowy nakaz pozostawania w domach ma obowiązywać do końca kwietnia. Co najmniej do końca czerwca zabroniona będzie organizacja imprez masowych. – Zadziałaliśmy szybciej i bardziej restrykcyjnie niż inne kraje. Radzimy sobie z kryzysem lepiej niż inne państwa – oświadczył Sebastian Kurz. Polityk podkreślił, że poluzowanie obecnych restrykcji będzie możliwe tylko pod warunkiem, że utrzymana zostania słabnąca dynamika nowych zakażeń.

Grecja wróci do normalności już w maju?

W podobnym tonie wypowiadają się władze Grecji. Grecki rząd oświadczył, że ma nadzieję na "powrót do normalności" już w maju. Grecja jest jednym z najsłabiej dotkniętych pandemią koronawirusa krajem Unii Europejskiej – zakażonych zostało tam dotąd 1755 osób, zmarło 79. Rzecznik rządu Stelios Pecas oświadczył, że podstawowym warunkiem powrotu do normalnego funkcjonowania kraju jest surowe przestrzeganie wszystkich obowiązujących obecnie ograniczeń. Od 22 marca w Grecji zamknięte są wszystkie szkoły oraz lokale usługowe i rozrywkowe.

