Miss Anglii wraca do pracy w szpitalu, by pomóc w walce z koronawirusem. „Po to dostałam dyplom”

Miss Anglii postanowiła włączyć się w walkę na pierwszej linii frontu z pandemią koronawirusa. Bhasha Mukherjee otrzymała tytuł w konkursie piękności w 2019 roku, a po upływie pewnego czasu została ambasadorką kilku organizacji charytatywnych. Wówczas zaplanowała, że odłoży stetoskop i skoncentruje się na niesieniu pomocy humanitarnej. Karierę zawodową w szpitalu Bhasha zamierzała zawiesić do sierpnia tego roku.

Plany jednak pokrzyżowała rzeczywistość. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa modelka wróciła do Wielkiej Brytanii, by kontynuować pracę jako lekarka. Dawni znajomi ze szpitala Pilgrim Hospital w Bostonie alarmowali modelkę, w jak trudnej sytuacji znajduje się teraz brytyjska służba zdrowia. Mukherjee nie zwlekała długo. Skontaktowała się z zespołem zarządzającym szpitalem, aby poinformować, że chce wrócić do pracy.

– Chciałam wrócić do domu. Chciałam przyjechać i iść prosto do pracy – powiedziała modelka w rozmowie z CNN. – Czułam, że właśnie po to dostałam ten dyplom – dodała Bhasha Mukherjee. Obecnie modelka przebywa w izolacji. Dopiero po odbyciu kwarantanny będzie mogła zacząć pracę w szpitalu.

