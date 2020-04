Koronawirus. Jak powinna wyglądać ochrona osób starszych w placówkach opieki długoterminowej?

Osoby starsze w placówkach opieki długoterminowej są narażone na wysokie ryzyko zgonu z powodu COVID-19, a ryzyko przeniesienia wirusa jest szczególnie wysokie w takich domach.

W artykule, opublikowanym w Journal of Aging & Social Policy, eksperci podkreślają, że czujność wobec zdrowia osób starszych w opiece długoterminowej jest niezbędna nie tylko dla ich zdrowia, ale także dla ochrony systemu opieki zdrowotnej przed przytłoczeniem przez ciężkie przypadki COVID-19.

Seniorzy w placówkach opieki to grupa wysokiego ryzyka

Główny autor William Gardner, profesor epidemiologii na University of Ottawa, powiedział: „Jeśli COVID-19 przeniesie się do jednego ośrodka opieki długoterminowej, gwałtowny wzrost liczby przypadków może przerastać możliwości szpitali lokalnych. Mogą już być one pod dużym obciążeniem z powodu napływu pacjentów z koronawirusem podczas obecnej pandemii”.

W odpowiedzi na pandemię wiele zakładów opieki długoterminowej przyjęło nowe surowe ograniczenia dostępu i odwiedzin w celu ochrony mieszkańców przed infekcją. Ale zablokowanie długoterminowej opieki zdrowotnej, być może na kilka miesięcy, budzi inne obawy.

„Brak odwiedzin rodziny i przyjaciół zwiększy izolację starszych mieszkańców placówek opieki długoterminowej. Niestety izolacja zwiększy również ich podatność na znęcanie się i zaniedbanie” – powiedział Gardner. „Jeśli nie będziemy uważnie obserwować sytuacji, wiele osób starszych może zostać skutecznie porzuconych w miarę trwania epidemii”.

Autorzy podkreślają pilną potrzebę wdrożenia nowych środków w celu ochrony starszych mieszkańców długoterminowych placówek podczas pandemii COVID-19. Zalecają:

Ośrodki opieki długoterminowej powinny być priorytetowymi miejscami badań COVID-19 i posiadać zapasy środków ochrony osobistej.

Należy opracować zasady, które zapewnią, że placówki opieki długoterminowej będą odpowiednio obsadzone personelem oraz że będą ściśle przestrzegane protokoły kontroli zakażeń.

Aby chronić mieszkańców i personel, nadzór nad obiektami opieki długoterminowej powinien pozostać priorytetem podczas pandemii.

Autorzy podkreślają również, że im mniej osób zaraża się w populacji ogólnej, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia dla rezydentów opieki długoterminowej. Podobnie, im mniej osóbw populacji ogólnej zostanie hospitalizowanych, tym większa liczba łóżek będzie dostępna dla rezydentów opieki długoterminowej.

„Najważniejszą rzeczą, którą wszyscy możemy zrobić, aby pomóc chronić te wrażliwe grupy, jest zminimalizowanie przenoszenia chorób, postępując zgodnie ze wskazówkami urzędników zdrowia publicznego na temat mycia rąk i dystansu społecznego” – powiedział Gardner.

