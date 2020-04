NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z czwartku 16 kwietnia

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

7:05 Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, sprzedaż leków antydepresyjnych i uspokajających w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o jedną czwartą, w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. W tym czasie Polacy wydali na ten cel 200 mln zł 6:51 Koronawirus nie okazał się straszny dla obywateli Korei Południowej. We wczorajszych wyborach parlamentarnych wzięło udział blisko 66 proc. uprawnionych do głosowania. To najwyższa frekwencja w tym kraju od 1992 r. 6:42 Od czwartku 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa „przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki”. Kogo nie dotyczy rozporządzenie?



Kto nie musi zakrywać nosa i ust? Chodzi nie tylko o małe dzieci 6:38 Od czwartku 16 kwietnia aż do odwołania, jesteśmy zobowiązani mieć zasłonięte usta i nos przy pomocy maseczki, maski lub innego rodzaju odzieży, ilekroć wybierzemy się w miejsca ogólnodostępne. W rozporządzeniu pojawia się katalog takich miejsc



Gdzie trzeba mieć zakryte usta i nos? Lista miejsc 6:33 Od dziś zaczyna w Polsce obowiązywać nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki 6:20 Dziennik "Washington Post" informował z kolei, że na dwa lata przed epidemią amerykańscy dyplomaci dwukrotnie ostrzegali władze w Waszyngtonie o niewystarczających procedurach bezpieczeństwa w laboratorium w chińskim Wuhan, gdzie rozpoczęła się epidemia. Jak pisze amerykański dziennik, w tym laboratorium przeprowadzano badania nad koronawirusami pochodzącymi od nietoperzy 6:18 Donald Trump pytany o to, czy do pierwszego zakażenia koronawirusem doszło w laboratorium w Wuhan odparł, że "coraz więcej o tym się słyszy". Zapewnił, że władze Stanów Zjednoczonych "prowadzą bardzo dogłębne śledztwo". Podał też w wątpliwość oficjalne chińskie dane dotyczące epidemii.



W wywiadzie dla telewizji Fox News po konferencji prasowej prezydenta, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo stwierdził, że istnieje potrzeba, by "chiński rząd się otworzył" i pomógł wyjaśnić "jak rozprzestrzeniał się wirus". 6:11 W Stanach Zjednoczonych znów tragiczna doba epidemii. Najnowsze dane Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wykazują, że w ciągu minionych 24 godzin na COVID-19 zmarło 2569 Amerykanów. To najwyższa odnotowana dotychczas dobowa liczba zgonów 6:06 W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach kontynentalnych potwierdzono 46 nowych przypadków koronawirusa, w tym 34 u osób, które powróciły z zagranicy. Nie wykryto nowych zgonów

Pierwsza Dama zachęca do własnoręcznego przygotowania maseczek. Jest film instruktażowy