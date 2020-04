NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z piątku 17 kwietnia

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

9:36 Słowa Łukasza Szumowskiego o tym, że nakaz zakrywania twarzy i ust przestanie obowiązywać dopiero, gdy powstanie szczepionka na koronawirusa, skomentował w TOK FM prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z GIS: Zanim pojawi się szczepionka, może się okazać, że mamy spadek zakażeń do takiego poziomu, że będą 3-4 przypadki dziennie i wtedy maseczki nie będą koniecznością. Ale szczyt epidemii dopiero nastąpi, więc za wcześnie o tym mówić 9:28 – Mamy prawdopodobnie co najmniej kilkanaście tysięcy osób zakażonych, które nie zostały odkryte i one roznosiły tę epidemię. Nadal być może będą ją roznosiły. Przy umieralności z powodu koronawirusa na poziomie 1 proc. i 300 zmarłych osobach, mamy w Polsce ok. 30 tys. zakażonych, a wykrytych tylko 8 tys. – stwierdził w rozmowie z portalem Gazeta.pl Andrzej Sośnierz 9:19 Z powodu pandemii koronawirusa ruch turystyczny na całym świecie praktycznie zamarł. Czeskie biura podróży wpadły na pomysł, w jaki sposób nieco poprawić sytuację w branży i umożliwić obywatelom wakacje nad morzem



9:18 W ciągu ostatniej doby iczba hospitalizowanych wzrosła o 66, osób objętych kwarantanną zmalała o 4216, osób pod nadzorem epidemiologicznym zmniejszyła się o 150, a liczba pacjentów, którzy wyzdrowieli wzrosła o 92 i wynosi obecnie 866 9:16 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia.

8:48 - Nie prowadziliśmy takich estymacji, analiz jak zapewnienie maseczek dla wszystkich. To byłoby dosyć trudne w moim przekonaniu. Jak robiliśmy wyliczenia, jeżeli by chciał ktokolwiek dostarczyć jednorazowe maseczki dla wszystkich osób, większości obywateli w skali miesiąca byłby to miliard maseczek. Zorganizowanie logistyki, centralne sterowanie w naszym przekonaniu nie jest zasadne - ocenił szef KPRM

8:44 - Dokładamy wszelkich starań, by działania, które prowadzi rząd, były robione przede wszystkim z troską o bezpieczeństwo obywateli. One są konsultowane z ekspertami, epidemiologami, wirusologami i plan tych kolejnych działań przyjmujemy bardzo ostrożnie. Zmiany, które wprowadzamy, są wprowadzane bardzo powoli i ostrożnie. Chcemy, żeby jak najszybciej zaczęła funkcjonować gospodarka– mówił w radiowej Trójce szef KPRM Michał Dworczyk 8:37 Marszałek Senatu w TVN24 o wyborach: Jak uczy coraz bardziej przykład Bawarii, po I turze liczba zakażeń wystrzeliła w górę. Więc powiedzenie zabójcza koperta czy powiedzenie, że idąc czy próbując głosować czy pracując w komisjach wyborczych czy pełniąc zaszczytną rolę listonosza, narażamy swoje zdrowie i życie, nie jest twierdzeniem bezpodstawnym 8:33 – Jako profesor medycyny trudno mi się z tym zgodzić. To zamknięcie lasów i parków od początku było nieroztropną decyzją. Przypomnę że jeszcze półtora miesiąca temu maseczki były niepotrzebne, testy to właściwie nie wiadomo po co. Jest pewien chaos decyzyjny, a minister Szumowski powinien wiedzieć, bo w pismach medycznych już się to pokazuje, że ten wirus mutuje już co najmniej w trzech kierunkach, A, B i C i może się okazać, że szczepionka na jeden podtyp będzie niewystarczająca. Więc takie snucie ponurych scenariuszy moim zdaniem jest niezasadne i świadczy o pewnym chaosie - powiedział Tomasz Grodzki w TVN24 8:30 Pomoc od NATO



twitter.com 8:20 Córka pary prezydenckiej odbywa w Londynie trzymiesięczną praktykę w prestiżowej kancelarii prawnej. O wnuczkę obawia się jej dziadek, prof. Jan Duda



Córka prezydenta Dudy na czas pandemii została w Londynie. Do Polski na razie nie wraca 8:15 Prawie 8 tys. osób zagrożonych zwolnieniami grupowymi i 30 proc. mniej nowych miejsc pracy – tak wygląda sytuacja z marca. Kwiecień zapowiada się jeszcze gorzej - pisze dziennikarz "Wprost" Paweł Bednarz



Najnowsze dane. Tysiące Polaków do zwolnień grupowych, mniej miejsc pracy 8:03 Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł nałożył dotąd siedem kar, pięć po 5 tys. zł i dwie po 10 tys. zł, za niewypełnienie decyzji dotyczącej skierowania personelu medycznego do danej placówki do pracy przy zwalczaniu epidemii 7:50 Jedynacy i osoby niereligijne najtrudniej przeżywają sytuację epidemii - wynika z badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej przeprowadzonego wśród nastolatków 7:36 20 kwietnia duński rząd zezwoli na otwarcie niektórych małych firm takich jak salony fryzjerskie czy kosmetyczne. Wolno też będzie odwozić dzieci do szkoły samochodem. Wcześniej do szkół wrócili uczniowie klas 1-5, przeciwko protestowała część rodziców 7:18 Rośnie liczba włoskich regionów, których władze chcą, by 4 maja, czyli po wygaśnięciu obecnego rządowego dekretu z restrykcjami, rozpoczęła się druga faza odmrażania gospodarki. - Trzeba zdecydować, czy pozostać w zamknięciu i umrzeć w oczekiwaniu na to, że wirus sobie pójdzie czy też nauczyć się żyć z COVID-19 - oświadczył gubernator Wenecji Euganejskiej Luca Zaia. 7:05 Chińskie Wuhan zrewidowało swoje dane dotyczące koronawirusa, podnosząc łączną liczbę ofiar o 1 tys. 290, a łączną liczbę przypadków o 325 6:56 Prezydent USA przedstawił w czwartek trzystopniowy plan otwierania zamrożonej w wyniku epidemii koronawirusa gospodarki



6:51 Minister nauki i technologii Brazylii Marcos Pontes powiedział, że naukowcy z tego kraju opracowali skuteczny w 94 proc. lek przeciw Covid-19. Preparat, który ma być testowany w maju, powstał w laboratorium w Sao Paulo 6:48 Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo poinformował o 606 nowych przypadkach śmiertelnych z powodu COVID19, co jest najniższym dobowym przyrostem od 10 dni. Wskazując na potrzebę większego postępu w walce z pandemią przedłużył do 15 maja obowiązujące obostrzenia 6:37 Statystyki wskazują, że ok. połowy osób, które zmarły z powodu COVID-19 w Kanadzie to osoby starsze, przebywające w specjalistycznych domach opieki. W Ontario grupy zakażonych pojawiły się w ponad 100 domach opieki. Liczba przypadków COVID-19 w Kanadzie przekroczyła 30 tys., liczba osób zmarłych wzrosła do 1250. 6:29 W ciągu ostatnich 24 godzin w Chinach stwierdzono 26 przypadków zakażenia koronawirusem, w tym 15 u osób, które niedawno powróciły z zagranicy. Nie zarejestrowano żadnych zgonów - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia 6:23 „Listy do kwarantanny" – to jedna z inicjatyw psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skierowana do wszystkich, dla których społeczna kwarantanna jest bardzo trudnym doświadczeniem. Dzięki akcji każdy może opisać swoje przeżycia i się nimi podzielić



„Listy do kwarantanny” – akcja psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego 6:14 Osoby chorujące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma i POChP mogą nosić maseczki zasłaniające nos i usta nie obawiając się o problemy z oddychaniem, choć powinny przestrzegać prawidłowych zasad zarówno ich noszenia, jak i zdejmowania. Maseczek nie powinni nosić pacjenci z ciężką niewydolnością oddechową, do której może dojść nie tylko z powodu astmy czy POChP.



Noszenie maseczek a astma i POChP 6:05 – Tegoroczny Światowy Dzień Chorych na Hemofilię obchodzimy w wyjątkowych okolicznościach. Pandemia SARS-CoV-2 stwarza nowe wyzwania w leczeniu i pokazuje jak wiele musimy jeszcze zrobić, aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość opieki nad chorymi na hemofilię – mówi Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. – W tym roku skupimy się na dwóch zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne: leczeniu w sytuacjach nagłych oraz dostawach domowych



Koronawirus. Pacjenci chorzy na hemofilię potrzebują dziś bezpieczeństwa

Nowe regulacje w walce z koronawirusem. Oto najważniejsze zmiany