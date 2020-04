Pandemia SARS-CoV-2 odbiera radość? Oto 7 sposobów na poprawę nastroju

– Cała ta negatywna energia obciąża umysł, ciało i ducha – mówi Carla Marie Manly, psycholog kliniczny i autorka „Radość ze strachu: wykreuj życie swoich marzeń, czyniąc strach swoim przyjacielem”. – Dlatego tak ważne jest, aby celowo przeciwdziałać tej toksycznej, przerażającej energii z pomocą sumiennego wkładania wysiłku w kreowanie własnego szczęścia.

Laurie Santos, profesor psychologii na Uniwersytecie Yale, który prowadzi zajęcia „The Science of Well-Being” argumentuje, jak ważne jest dbanie o szczęście z powodu jego potencjalnych korzyści zdrowotnych. – Istnieją dowody na to, że pozytywny nastrój może wzmocnić nasz układ odpornościowy i ochronić nas przed wirusami oddechowymi, więc nie należy się czuć winnym; to inteligentna strategia, podobnie jak mycie rąk.

Ale jak właściwie zwiększyć poziom szczęścia podczas globalnej pandemii? Z pewnością nie jest to tak proste jak mycie rąk. Ale są działania, które możemy podjąć, aby poczuć się dobrze i radośnie.

7 sposobów na powrót szczęścia w czasie pandemii

