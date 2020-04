Do pacjentów z cukrzycą leczonych z powodu COVID-19 oraz opiekującego się nimi personelu-diabetyków trafią nowoczesne sensory do monitorowania glikemii

W dobie koronawirusa sytuacja osób leczonych z jej powodu jest jeszcze trudniejsza – choć sama choroba nie zwiększa prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19, to u osób z cukrzycą istnieje ryzyko cięższego przebiegu wirusa. Cukrzyca, aby być dobrze leczona, wymaga regularnych pomiarów cukru we krwi, co w większości przypadków wymaga bezpośredniego kontaktu, którego w obecnej sytuacji epidemiologicznej należałoby unikać. Z pomocą przychodzą nowoczesne rozwiązania z zakresu telemedycyny.

W ramach pomocy charytatywnej do Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zostały dostarczone sensory do monitorowania glikemii FreeStyle Libre, które przekazała firma Abbott Laboratories Poland Sp z o.o. – Bardzo nas cieszy, że kolejna firma farmaceutyczna włączyła się do walki z COVID-19 i wsparcia pacjentów oraz personelu medycznego. Jako Stowarzyszenie zobowiązaliśmy się do bezpłatnej dystrybucji sensorów do szpitali. W tym zakresie współpracujemy m.in. z konsultantem krajowym ds. diabetologii, obecnym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz dyrektorami szpitali, aby sprzęt trafił do najbardziej potrzebujących – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

W związku z epidemią COVID-19 zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu z innymi, a zwłaszcza z osobami, które mogą być zarażone wirusem. Aby zmierzyć poziom cukru za pomocą tradycyjnego glukometru, choremu nakłuwa się palec. W przypadku personelu medycznego wiążę się to ze zdjęciem i ponownym nałożeniem środków ochronnych, przez co zwiększa się ryzyko zakażenia. Pomiar glikemii z wykorzystaniem systemu FreeStyle Libre dokonywany jest metodą skanowania sensora umieszczonego na ramieniu pacjenta i może być wykonany również poprzez ubranie. Tym samym stosowanie systemu umożliwia nie tylko większe bezpieczeństwo chorych i personelu medycznego, ale również bardziej racjonalne zużywanie środków ochrony osobistej. – W przypadku osób chorych na cukrzycę należy zwrócić uwagę, że każda infekcja wirusowa rozregulowuje chorobę, a w związku z tym pacjenci wymagają jeszcze ściślejszej kontroli glukozy – zwraca uwagę Anna Śliwińska i dodaje

– Tradycyjny glukometr dostarcza wyników tylko w danej chwili, a sensory zapewniają dokładniejsze pomiary – można je wykonywać częściej, bez ryzyka kontaktu bezpośredniego, a lekarz otrzymuje więcej informacji o przebiegu choroby na przestrzeni czasu. Zwiększają zatem szansę na uniknięcie niezwykle groźnych dla chorych na cukrzycę hipoglikemii czy hiperglikemii.

Polska jest jedynym z pierwszych krajów, w którym firma Abbott udostępniła bezpłatnie system FreeStyle Libre dla pacjentów z cukrzycą leczonych z powodu COVID-19. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, która wymaga ograniczenia bezpośredniego kontaktu, narzędzia z zakresu telemedycyny, nabierają szczególnego znaczenia. Pozwalają ograniczyć ten kontakt do minimum bez niebezpieczeństwa dla pacjenta, że będzie źle czy niedokładnie leczony.

