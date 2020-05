NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 13 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

7:40 We wtorek 12 maja Sejm zajmował się zgłoszoną dzień wcześniej ustawą autorstwa klubu PiS. Ustawa została przyjęta w ciągu jednego dnia. Jak głosował minister zdrowia?



Sejm przyjął projekt PiS ws. organizacji wyborów prezydenckich. Jak głosował minister zdrowia? 7:30 Brytyjskie służby badają sprawę śmierci pracownicy jednej z londyńskich stacji kolejowych. Mąż 47-latki twierdzi, że kobieta zaraziła się koronawirusem po tym, jak została opluta przez jednego z pasażerów



Opluł ją chory na COVID-19. Dwa tygodnie później 47-latka zmarła 7:22 Norwegia, Hiszpania, Słowacja, Niemcy czy Austria to kraje, w których można już korzystać z usług fryzjera i kosmetyczki. Obowiązują ograniczenia i nowe zasady, ale klientów nie brakuje



„Będzie inaczej niż przed epidemią”. Fryzjerzy i kosmetyczki czekają na otwarcie salonów 7:15 101 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w środę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w RFN do 7634. Odnotowano 798 nowych zakażeń SARS-CoV-2 7:03 Rząd Mateusza Morawieckiego ma ogłosić dzisiaj trzeci etap luzowania obostrzeń. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że otwarte mają zostać salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz kawiarnie i restauracje 6:56 Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wystosował do światowych przywódców religijnych apel, by obliczu epidemii koronawirusa opowiedzieli się po stronie takich wartości jak równość, partnerstwo i szacunek, a potępili przemoc i obojętność, ksenofobię, rasizm i nietolerancję



Czytaj więcej na RMF24.pl 6:45 O 1894 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To dwukrotnie więcej niż w dwóch poprzednich dniach, gdy zmarło 830 i 776 osób. W ciągu minionej doby liczba nowych zakażeń zwiększyła się o ok. 22 tys. 6:38 Wśród 288 kolejnych osób z woj. śląskiego, u których ostatnie badania potwierdziły koronawirusa, są przede wszystkim pracownicy pięciu kopalń, w których wystąpiły ogniska zakażeń – podał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ogólna liczba zakażonych w regionie przekroczyła 4 tys



Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem na Śląsku. „To przede wszystkim pracownicy kopalń” 6:25 We Włoszech narasta polemika wokół bezskutecznie poszukiwanych przez setki tysięcy ludzi, a obiecywanych przez władze masek w urzędowych cenach. W sytuacji, gdy brakuje ich w aptekach, sprzedażą chciałyby się zająć sklepy z tytoniem, papiernicze i narzędziowe.



Na następne dostawy maseczek czekają też supermarkety, które już wcześniej otrzymały ich 19 mln sztuk. Większość już sprzedano. 6:12 Po okresie systematycznych spadków dobowej liczby zakażeń w Chinach wskaźnik ten znowu od kilku dni rośnie. W środę Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała o siedmiu zakażeniach, z czego sześć przypada na miasto Jilin w północno-wschodniej części kraju.



Jedna osoba zakażona to mieszkaniec Szanghaju. Ponadto Komisja poinformowała o ośmiu zakażeniach - we wtorek było ich 15. W porównaniu do poprzedniego dnia, gdy informowano o jednym zakażeniu, wzrost jest niepokojący, bo budzi spekulacje o możliwym nawrocie epidemii.

