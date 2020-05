NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 14 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:25 - Zagrożenie koronawirusem nie wychodzi z kopalni, ono do kopalni przychodzi z zewnątrz; w kopalniach obowiązują rygorystyczne standardy przestrzegania reguł, jak w jednostce wojskowej - mówi "Naszemu Dziennikowi" przewodniczący NSZZ "Solidarność" w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Sławomir Kozłowski 8:13 Test drivethru może bezpłatnie wykonać każda osoba przebywająca na kwarantannie



twitter.com 7:58 W środę skontrolowano 29,3 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 24,7 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej – poinformowała Straż Graniczna 7:43 Z powodu pandemii wielu rodaków jeszcze nie wie, kiedy wyjedzie na urlop, ale 90 proc. ankietowanych już wie, że spędzi go w kraju - podaje "Puls Biznesu" 7:35 Stany Zjednoczone. FBI wydała w środę oficjalny apel do amerykańskich naukowców, pracujących nad szczepionką i lekarstwami na COVID-19. Federalne Biuro Śledcze ostrzega ich, że Chiny mogą próbować wykraść dane z ich badań, mających na celu pokonanie pandemii koronawirusa 7:25 Senat przyjął w środę projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Proponowane przepisy mają na celu rozwiązanie problemów organizacji pozarządowych. Teraz projekt zostanie skierowany do Sejmu 7:11 O 1813 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych 6:50 Ministerstwo Zdrowia przypomina, że sukcesywne znoszenie obostrzeń nie zwalnia nikogo z noszenia maseczki i zachowania dystansu społecznego. – Nadal, aż do odwołania, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych – podkreśla Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy resortu.



MZ przypomina: Znoszenie obostrzeń nie zwalnia z noszenia maseczki 6: 40 W Nowym Jorku coraz więcej dzieci zapada na niedawno ujawnioną chorobę powiązaną z koronawirusem. Liczba potwierdzonych przypadków podskoczyła w ciągu ostatniej doby z 52 do 82 - poinformował w środę burmistrz Bill de Blasio. 6:28 Włoscy naukowcy twierdzą, że opracowali potencjalną szczepionkę koronawirusową, hodując przeciwciała u myszy. Wykazali, że może zniszczyć komórki koronawirusa



Neutralizacja koronawirusa za pomocą przeciwciał myszy? Nowe badania 6:14 Premier Kanady, który unika zazwyczaj bezpośredniego odnoszenia się do Chin i podkreśla, że jego najważniejsza odpowiedzialność to bieżące problemy Kanadyjczyków, powiedział :„to jasne, że są liczne pytania do różnych krajów o ich zachowanie w pierwszym okresie COVID-19, szczególnie pytania do Chin”. Wskazał, że w przypadku globalnej pandemii potrzebna jest globalna, skoordynowana odpowiedź, ale to oczywiste, że „krajom, których postępowanie nie jest najlepsze z możliwych, zostaną postawione pytania, i zostaną wobec nich wyciągnięte wnioski." „To dotyczy również Chin” - dodał Trudeau.

MZ przypomina: Znoszenie obostrzeń nie zwalnia z noszenia maseczki