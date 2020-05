„Byliśmy zaskoczeni, widząc tak korzystne wyniki w grupie pacjentów z dobrze kontrolowanym poziomem glukozy we krwi u pacjentów z COVID-19 i wcześniej istniejącą cukrzycą typu 2” – mówi starszy autor Hongliang Li ze szpitala Renmin z Uniwersytetu Wuhan. „Biorąc pod uwagę, że osoby z cukrzycą miały znacznie wyższe ryzyko śmierci i różnych powikłań, a nie ma specyficznych leków na COVID-19, nasze ustalenia wskazują, że dobre kontrolowanie poziomu glukozy we krwi może działać jako skuteczne podejście pomocnicze w celu poprawy rokowania u pacjentów z COVID -19 i wcześniej istniejąca cukrzyca”.

Ponad 500 milionów ludzi na całym świecie ma cukrzycę typu 2. Chociaż było jasne, że osoby z tym schorzeniem radzą sobie gorzej z COVID-19, Li i współpracownicy zastanawiali się, jaką rolę może mieć kontrola poziomu glukozy we krwi w tych wynikach.

Aby się tego dowiedzieć, przeprowadzili retrospektywne wieloośrodkowe badanie obejmujące 7 337 potwierdzonych przypadków COVID-19 zarejestrowanych wśród 19 szpitali w prowincji Hubei w Chinach. Spośród nich 952 osób miało cukrzycę, a pozostałe 6385 nie. Wśród osób z cukrzycą 282 miało dobrze kontrolowany poziom glukozy we krwi; pozostałe 528 nie.

Dla osób chorych na cukrzycę i COVID-19 kluczowa jest kontrola poziomu cukru we krwi

Dane wykazały, że osoby przyjmowane do szpitala z COVID-19 i cukrzycą typu 2 wymagały więcej interwencji medycznych. Pomimo tych interwencji miały one również znacznie wyższą śmiertelność (7,8% vs. 2,7%), a także większą częstość występowania uszkodzenia wielu narządów.

Jednak ci z dobrze kontrolowanym poziomem cukru we krwi i COVID-19 byli mniej narażeni na śmierć niż ci, których poziom glukozy we krwi był słabo kontrolowany.

Naukowcy twierdzą, że nowe odkrycia oferują trzy główne przesłania dla osób z cukrzycą:

Osoby z cukrzycą mają większe ryzyko śmierci z powodu COVID-19 i rozwoju poważniejszych powikłań po zakażeniu. Dlatego powinni podjąć dodatkowe środki ostrożności, aby uniknąć zarażenia.



Osoby z cukrzycą powinny zachować szczególną ostrożność, aby podczas pandemii utrzymywać dobrą kontrolę cukru we krwi.



Po zakażeniu pacjenci z cukrzycą powinni mieć kontrolowany poziom glukozy we krwi, aby utrzymać go w odpowiednim zakresie, oprócz wszelkich innych potrzebnych metod leczenia.

