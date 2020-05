NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 16 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:20 57 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby – poinformował w sobotę rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła w tym kraju do 7881.



Odnotowano 620 nowych zakażeń koronawirusem. To o ok. 300 mniej, niż dzień wcześniej. W sumie w Niemczech potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u 173 772 osób. 8:02 O 1680 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA; łącznie śmierć z powodu koronawirusa w Stanach Zjednoczonych poniosły 87 493 osoby - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



W ciągu ostatnich 24 godzin liczba wykrytych w Stanach Zjednoczonych zakażeń zwiększyła się o ok. 26 tys. Na ponad 10,7 mln wykonanych do tej pory w USA testów na koronawirusa ok. 1 mln 442 tys. dało wynik pozytywny. 7:51 824 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Brazylii – poinformowało ministerstwo zdrowia tego kraju. To najwyższy dobowy przyrost zgonów w Brazylii od początku pandemii SARS-CoV-2. W sumie w Brazylii na Covid-19 zmarło 14 817 osób.



W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii stwierdzono 15 305 nowych przypadków zakażenia, co także jest najwyższym, jak do tej pory, dobowym przyrostem. W sumie zakażonych w tym kraju jest 218 223 osoby. 7:40 Włochy przygotowują się do otwarcia swoich granic; na razie w ruchu z krajami UE. Według źródeł w rządzie zostaną one otwarte 3 czerwca, a osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały poddawać się 14- dniowej kwarantannie. O takich planach informują media. 7:31 Pogrążone w bezprecedensowym kryzysie amerykańskie porty lotnicze chcą zapewnić bezpieczeństwo podróżującym w czasie pandemii koronawirusa. Na lotniskach trwają m.in. testy kamer termowizyjnych oraz bezdotykowych stanowisk do odpraw.



wprost.pl 7:21 Indie stały się kolejnym krajem, które wyprzedziły Chiny pod względem potwierdzonych przypadków koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia tego kraju poinformowało w ciągu ostatnich 24 godzin o 3970 nowych przypadków koronawirusa i 103 ofiarach śmiertelnych.



Łącznie w Indiach potwierdzono 85 940 infekcji i 2753 ofiar. To stawia ten kraj na 11. miejscu wśród krajów z największą liczbą zakażeń. 7:01 Izba Reprezentantów USA, w której większość mają Demokraci przegłosowała pakiet pomocy dla gospodarki o wartości szacowanej na ok. 3 bln dol. Prawdopodobnie nie wejdzie on jednak w życie ze względu na sprzeciw posiadających większość w Senacie Republikanów. 6:51 Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa z Baltimore na całym świecie na COVID-19 zmarło już ponad 300 tys. osób. Najwięcej zgonów jest w Stanach Zjednoczonych - ponad 85 tys., a w czterech krajach zmarło ponad 20 tys. osób - w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji i Hiszpanii

