NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 23 maja

9:20 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 246 osób



twitter.com 8:41 Polska znajduje się na liście krajów, których obywatele od 9 czerwca będą mogli przyjechać na Cypr. Warunkiem wpuszczenia na wyspę będzie posiadanie przez podróżnego zaświadczenia, że nie jest zakażony koronawirusem



Polacy będą mogli polecieć na Cypr od 9 czerwca. Jest jednak warunek 8:23 O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore 8:05 50-60 proc. dotychczasowych klientów wróciło do salonów kosmetycznych i na fotele fryzjerskie - podał Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego 7:50 Ameryka Południowa stała się nowym epicentrum pandemii COVID-19 - oświadczył w piątek ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dr Mike Ryan. Rośnie też liczba przypadków w niektórych krajach Afryki, w których jak dotąd jest stosunkowo niska liczba ofiar śmiertelnych 7:29 W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 638 przypadków zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 177 tys. 850. Zmarły kolejne 42 osoby zainfekowane SARS-CoV-2 7:11 Decyzją gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo w weekend zostaną otwarte dla publiczności plaże stanowe. Ze względu na wciąż wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem korzystających z nich obowiązuje cały szereg ograniczeń, przed wszystkim - zasada dystansowania społecznego. Plaże będą mogły przyjmować jedynie połowę gości w porównaniu do sytuacji sprzed epidemii 6:50 Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano tam rekordową liczbę zgonów. W kraju zmarło 479 osób - o 59 więcej niż dzień wcześniej. Mniejsza była natomiast dobowa liczba nowych zakażeń, która wyniosła 2 tys. 960 6:34 The Guardian: Najbliższy doradca brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, Dominic Cummings, w czasie gdy miał objawy koronawirusa, przejechał ponad 400 km od swojego londyńskiego domu. Tym samym złamał rządowy zakaz podróży 6:20 O 1 tys. 260 wzrosła w ciągu doby liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 tys. 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To czwarta doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów spowodowanych COVID-19