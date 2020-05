NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 27 maja

Zbieramy najnowsze doniesienia z kraju i ze świata i relacjonujemy je dla Państwa.

7:30 W ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 657 osób zakażonych koronawirusem; bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 98 875 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore 7:18 Nękanie osoby, która może mieć styczność z zakażonymi koronawirusem skończy się zakazem zbliżania się do niej. Sąd będzie też mógł zakazać publikowania treści godzących w dobre imię takich osób - to projektowana zmiana przepisów, zawarta w rządowej tarczy 4.0 6:54 Dzisiaj przedstawiony zostanie terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa. Decyzje mają dotyczyć m.in. obowiązku noszenia maseczek, możliwości organizowania wesel i potencjalnego otwarcia kin i teatrów 6:36 W ciągu ostatniej doby w Niemczech stwierdzono 362 przypadki zakażenia koronawirusem i 47 zgonów. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 179 tys. 364 a liczba zmarłych do 8349. Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej zakażeń wykryto dotychczas w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Badenii-Wirtembergii 6:23 Ponieważ dzienny wskaźnik śmiertelności w Brazylii rośnie do najwyższego na świecie, naukowcy ostrzegają, że całkowita liczba ofiar może wzrosnąć pięciokrotnie, nawet do poziomu 125 tys. zgonów przed końcem wakacji 6:12 Chiny odnotowały we wtorek 1 potwierdzony przypadek koronawirusa na swoim terytorium. Dzień wcześniej, w poniedziałek, było 7 takich przypadków, wszystkie przywiezione z zagranicy. Zgłoszono także 28 nowych bezobjawowych przypadków