NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 28 maja

8:13 W czwartek uruchomiony zostanie w Anglii system wyłapywania kontaktów osób zakażonych koronawirusem - poinformował w środę wieczorem brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Zajmować się tym będzie 25 tys. zatrudnionych przez rząd osób 7:52 Od 6 czerwca możliwe będzie odmrożenie kin, jednak nie wszyscy organizatorzy skorzystają z tej możliwości. Otwarcie z początkiem lub w drugiej części miesiąca zapowiadają niektóre małe kina. Z decyzją o reaktywacji wstrzymują się multipleksy, które chcą poznać szczegółowe wytyczne, by ocenić, czy są w stanie działać bez strat finansowych 7:35 W ciągu ostatnich 24 godzin w Niemczech zmarły 62 osoby zakażone koronawirusem. Wirusa wykryto też u 353 nowych osób. Nowy bilans pandemii w Niemczech to 179 717 infekcji i 8411 zgonów. W stosunku do dnia poprzedniego dobowa liczba nowych przypadków jest niższa o 11 7:17 Ponad 25 tysięcy zgonów i ponad 400 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Brazylii, który w środę przedstawiło ministerstwo zdrowia tego kraju 6:58 W sobotę o godz. 16 na Placu Wolności w Poznaniu Rafał Trzaskowski wygłosi swoje najważniejsze jak dotąd wystąpienie w kampanii wyborczej - dowiedział się Onet 6:39 1401 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To dwa razy więcej niż w ciągu trzech ostatnich dni informowano o dobowym przyroście zgonów mniejszym niż 700. W USA liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła w środę 100 tysięcy 6:25 Poziom objawów depresji i lęku wśród Polaków mógł być na początku maja dwukrotnie wyższy, niż w czasach przed pandemią koronawirusa. To zjawisko jest najbardziej dostrzegalne u osób w wieku 18-24 lat - wynika z badań psychologów z kilku polskich uczelni 6:12 Władze Korei Południowej zgłosiły w czwartek 79 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. To największy w tym kraju jednodniowy wzrost liczby infekcji od 5 kwietnia

IV etap luzowania obostrzeń. Oto najważniejsze zmiany