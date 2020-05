NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 29 maja

Zbieramy najnowsze doniesienia z kraju i ze świata i relacjonujemy je dla Państwa.

10:03 Mamy 141 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (98), dolnośląskiego (13), opolskiego (9), świętokrzyskiego (6), wielkopolskiego (5), zachodniopomorskiego (4), pomorskiego (3), podkarpackiego (2), lubuskiego (1) 9:43 Ponad 230 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników. Najwięcej - 196 - w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka. Łącznie na COVID-19 choruje obecnie blisko 3,9 tys. górników z kilkunastu kopalń trzech spółek węglowych 9:46 Müller o bonie turystycznym: W środowisku związanym z turystyką spotkaliśmy się z krytycznymi głosami co do tej koncepcji. Na biurku są propozycje, które mają być bardziej celowanymi propozycjami do poszczególnych segmentów branży 9:24 W piątek 29 maja PKO Ekstraklasa wznawia rozgrywki zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Pierwsze mecze odbywać się będą bez udziału kibiców, jednak według informacji polsatnews.pl, premier Mateusz Morawiecki już w piątek ma przedstawić plan ich powrotu



Rząd planuje „odmrozić” także trybuny stadionów. Kibice wrócą jeszcze w czerwcu? 9:13 W środę 27 maja premier Morawiecki poinformował o szczegółach czwartego etapu luzowania obostrzeń, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, na antenie RMF FM komentowała nowe regulacje



Nowe ustalenia ws. organizacji wesel. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii mówi o kulisach decyzji 9:01 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia



twitter.com 8:51 Dziennikarze portalu Gazeta.pl ujawnili nazwiska ekspertów, z których opinii korzysta Ministerstwo Zdrowia przy podejmowaniu decyzji w sprawie nakładania lub luzowania obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa



Kto doradza rządowi w kwestii obostrzeń? Jest lista ekspertów 8:42 „Jestem anestezjologiem wszystkich, ładnych i brzydkich, białych i czarnych, dużych i małych, Włochów i obcokrajowców, nie patrzymy (słusznie) nikomu w twarz” – napisał lekarz Carlo Serini na Facebooku. „Ale nie będę anestezjologiem dla kretynów. Drodzy idioci, wyeliminujcie się, jeśli chcecie wyświadczyć ludzkości przysługę... Ale nie każcie nam raz jeszcze przeżywać i przechodzić przez te trzy miesiące, które właśnie minęły, wyłącznie z powodu waszego kretynizmu – kontynuował



„Nie będę anestezjologiem dla kretynów”. Lekarz w emocjonalnym wpisie: Co do cholery robicie? 8:33 429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto minionej doby na Ukrainie, 10 osób chorych na COVID-19 zmarło, a 495 wyzdrowiało - podał w piątek resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 22 811, zgonów do 679, a wyleczonych do 8 934 8:18 Ośmioro chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto 25 nowych zakażeń. Dotąd zmarło 517 osób chorych na COVID-19 i stwierdzono 3 tys. 841 zakażeń. 2 024 osoby uznano już za wyleczone 7:55 W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 741 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 39 zakażonych osób - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Całkowita liczba zakażonych przekroczyła 180 tys. 7:45 - Otrzymaliśmy kolejne wyniki badań naszych pracowników na obecność koronawirusa. Dziewięć osób miało wynik dodatni. Łącznie zarażonych tym wirusem jest 47 osób z zakładu i sześciu pracowników firm zewnętrznych współpracujących z Animex Foods – powiedział PAP rzecznik prasowy firmy Łukasz Dominiak 7:29 Rząd nie pracuje już nad kolejnymi wersjami przepisów antykryzysowych. Dotychczas do firm trafiło ok. 56 mld zł, czyli trochę mniej niż połowa programu pomocowego - poinformowała "Rzeczpospolita" 7:15 A jak wygląda pandemia koronawirusa w Polsce, gdy spojrzymy na poszczególne województwa?



twitter.com 7:11 W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 15,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 720 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys. Zmarło 1297 osób. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczył 100 tys.; USA są pod tym względem zdecydowanym światowym liderem. Więcej niż co czwarty zmarły na COVID-19 jest Amerykaninem 6:58 Cząsteczki koronawirusa mogą - w formie aerozoli - przenosić nawet ludzie bez objawów, emitując je na odległość podobną, na jaką palacz wydycha dym. Dlatego podczas powrotu społeczeństw do zwykłej aktywności społeczny dystans i maski na twarz mogą okazać się kluczowe - podkreślają naukowcy w "Science" 6:51 W Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26 417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa, tym samym liczba zakażonych COVID-19 wzrosła do 438 238. Liczba ofiar śmiertelnych w Brazylii wzrosła podczas ostatniej doby o 1156 do 26 754. Epicentrum pandemii jest w regionie południowo-wschodnim, w najbogatszym, najbardziej uprzemysłowiony i najbardziej zaludnionym stanie Sao Paulo, w którym mieszka około 46 milionów ludzi 6:35 Zakaz zgromadzeń spontanicznych oraz dopuszczenie zgromadzeń nieprzekraczających 150 uczestników, które miałyby się odbywać z zachowaniem określonych norm sanitarnych - zakłada projekt rozporządzenia rządowego ws. COVID-19, który w czwartek trafił do konsultacji roboczych 6:23 Nawet 60 klientów, którzy w ostatnich dniach korzystali z usług salonu fryzjerskiego w Wieluniu (Łódzkie), mogło zarazić się koronawirusem podczas kontaktu z jedną z fryzjerek. Zakażenie u kobiety wykryto podczas testów prowadzonych wśród rodzin związanych z fabryką mebli w Kępnie 6:11 Francuskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła o 3 325, do 149 071. Wyjaśniło, że powodem tak wysokiego wzrostu liczby infekcji jest włączenia danych z nowego systemu StopCovid

