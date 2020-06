NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 30 maja

15:02 Jak podaje w sobotę PAP, liczba górników zakażonych koronawirusem utrzymuje się na poziomie ponad 3,8 tys. osób. 14:30 - Zerwanie przez Stany Zjednoczone relacji ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) stanowi „poważne zakłócenie całej sfery zdrowia na świecie - oświadczył w sobotę na Twitterze niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. 14:10 Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze statystyki dotyczące przeprowadzanych testów. Podczas ostatniej doby wykonano ich ponad 25,6 tys.



Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 899 tys. 69 próbek pobranych od 821 tys. 811 osób – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. 13:49 Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio w sobotę odniósł się do decyzji niektórych krajów europejskich, które nie chcą na razie wznowienia ruchu z Italią. – Nie jesteśmy lazaretem, żądamy szacunku – podkreślił.





Szef MSZ Włoch: Nie jesteśmy lazaretem, żądamy szacunku 13:32 twitter.com 12:52 - Nadal obowiązkowa kwarantanna, poza wyjątkami, dla przyjeżdżających do Polski, zakaz zgromadzeń spontanicznych i możliwość zgromadzeń liczących do 150 uczestników, przy zachowaniu norm sanitarnych - przewiduje opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów. 12:26 Caritas Polska dostarczyła pierwsze ze 100 respiratorów zamówionych w kwietniu w ramach akcji #WdzięczniMedykom. Sprzęt został już przekazany do szpitali w Poznaniu i Ełku. 11:58 Liczba zakażeń koronawirusem w Rosji sięgnęła w sobotę 396 575, po wykryciu 8952 nowych infekcji w ciągu ostatniej doby. Zmarło 181 osób, a więc mniej niż w piątek, gdy poinformowano o najwyższej jak dotąd liczbie zgonów - 232 w ciągu jednej doby. 11:16 371 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało w piątek wieczorem czasu lokalnego meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 3227 nowych przypadków infekcji. 10:42 Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 393 przypadki zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 377 pacjentów uznano za wyzdrowiałych - podał w sobotę resort ochrony zdrowia tego kraju. 10:23 Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 738 do 181 196 - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI). 10:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 221 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Oznacza to, że ogólna liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła do 23 376. Ostatniej doby nie odnotowano przypadku zgonu wśród pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19.



221 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Nie odnotowano zgonu z powodu COVID-19 09:48 Rząd w ramach IV etapu luzowania obostrzeń zezwolił na organizację wesel i zgromadzeń do 150 osób. Branża się cieszy, ale liczy też straty. Wiele osób przesunęło bowiem swoje uroczystości na przyszły rok. A same wesela nie będą już takie same – pisze Paweł Bednarz.



premium.wprost.pl 09:23 Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Oto, co jeszcze zmienia się od dziś.



Koronawirus w Polsce. Czwarty etap znoszenia ograniczeń. Co zmienia się od dziś? 08:59 twitter.com 08:38 106 lat ma mieszkanka północy Włoch, która została wyleczona z koronawirusa. – Lekarze dokonali cudu – mówi rodzina seniorki. 08:21 O 1225 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych pandemii w USA. Łączna liczba zgonów na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła 102,5 tys. 07:56 Czy Łukasz Szumowski powinien zostać odwołany ze stanowiska ministra zdrowia? O to zapytała Polaków, w kontekście zarzutów stawianych przez opozycję, sondażownia SW Research na zlecenie portalu rp.pl.



Sondaż. Czy Łukasz Szumowski powinien zostać zdymisjonowany? Oto, co myślą Polacy 07:32 „Gazeta Polska Codziennie” pisze dziś, że najprawdopodobniej zmieni się forma zapowiadanego przez wicepremier i minister rozwoju Jadwigę Emilewicz bonu turystycznego, który miał wesprzeć biznes turystyczny w Polsce. Przypomnijmy, w maju Emilewicz zapowiedziała utworzenie bonu turystycznego – dopłaty do wakacji spędzanych w Polsce. Miał mieć on wartość 1000 złotych. 06:57 Od soboty 30 maja w Polsce nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeżeli możemy zachować 2 metry odległości od innych. Maseczki wciąż musimy nosić m.in. w sklepach kościołach czy autobusach. Od dziś przestały też obowiązywać limity osób w sklepach czy restauracjach. 06:14 Liczba zmarłych na COVID-19 w Indiach zbliżyła się w piątek do 5 tys. i jest już wyższa niż w sąsiednich Chinach. Mimo to eksperci spodziewają się dalszego odmrażania krajowej gospodarki, bo ogłoszone w piątek dane o PKB za poprzedni rok są najgorsze od 11 lat.





W Indiach więcej ofiar śmiertelnych COVID-19 niż w Chinach

Koronawirus w Polsce. Szumowski ocenia prawdopodobieństwo spotkania na ulicy „drugiego chorego”