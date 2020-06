Ludzie łapią wirusa, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy do tego dochodzi najczęściej?

Wraz z gwałtownym wzrostem pandemii koronawirusa na całym świecie, lekarze starali się uświadomić ludziom, jak łatwo COVID-19 może infekować innych. Wiemy już, że niektóre osoby są znacznie bardziej podatne na infekcje, zdrowe osoby mogą znaleźć się w stanie krytycznym, podczas gdy inni nie odczują żadnych objawów, ale nadal będą w stanie zarażać dużą liczbę ludzi.

Zachowaj szczególną ostrożność

Osoby bezobjawowe – czyli te, które są zarażone, ale nie wykazują objawów – w największym stopniu przyczyniają się do rozprzestrzeniania wirusa i są źródłem dalszych infekcji ze względu na ich większą liczbę i większe prawdopodobieństwo, że byli poza domem. Dlatego jedynym bezpiecznym miejscem pozostaje twój dom. Jeśli tylko go opuścisz, jesteś narażony na infekcję wirusem. Ponadto, jeśli wpuścisz kogoś do siebie, narażasz się na duże ryzyko. Sytuacji, które są potencjalnie niebezpieczne, jest wiele i nadal należy zachowywać szczególną ostrożność.

W jakich sytuacjach najprościej jest zarazić się koronawirusem?

