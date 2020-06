Badania: Przenoszenie COVID-19 przez matkę na dziecko podczas ciąży jest rzadkie

Przeniesienie COVID-19 z matki na dziecko w czasie ciąży jest rzadkie, a wskaźnik infekcji nie jest większy, gdy dziecko rodzi się naturalnie, jest karmione piersią lub pozwala mu się na kontakt z matką. Badanie wykazało również, że dzieci, które otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19, były w większości bezobjawowe. Odkrycia zostały opublikowane w BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynecology.

Wiele wczesnych doniesień w literaturze na temat COVID-19 w ciąży sugerowało, że aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia COVID-19 z matki na dziecko, bezpieczniej było mieć cesarskie cięcie, odizolować dziecko od matki przy urodzeniu, ale niewiele było dowodów na poparcie tych wytycznych. Aby jednoznacznie spojrzeć na ryzyko związane z COVID-19 i ciążą, eksperci ze School of Medicine na University of Nottingham przeprowadzili systematyczny przegląd 49 badań dotyczących tego tak często omawianego tematu. Badane badania obejmowały 666 noworodków i 655 kobiet (ponieważ niektóre kobiety rodziły bliźniaki). Spośród kobiet, które urodziły swoje dzieci w sposób naturalny, tylko osiem z 292 (2,7%) miało dziecko z dodatnim wynikiem na COVID-19. Spośród 364 kobiet, które miały cesarskie cięcie, 20 (5,3%) miało dziecko z dodatnim wynikiem na COVID-19. Odkrycia te pokazują, że noworodkowe zakażenie COVID-19 jest rzadkie, a także często bezobjawowe u dotkniętych nim niemowląt. Kobiety w ciąży powinny zachować spokój Dane wykazały również, że wskaźnik infekcji nie powinien być wyższy, gdy dziecko urodziło się pochwowo, karmiło się je piersią lub pozwalało na kontakt z matką bezpośrednio po urodzeniu. Przegląd systematyczny był międzynarodowym wysiłkiem przeprowadzonym przez dr Kate Walker, profesor nadzwyczajną w dziedzinie położnictwa oraz Jima Thorntona, profesora położnictwa i ginekologii z University of Nottingham, a także ekspertów z Dalhousie University, Kanada i Monash University, Clayton, Australia i University College Cork, Cork University Maternity Hospital. Dr Jeannette Comeau, lekarz chorób dziecięcych chorób zakaźnych na Uniwersytecie Dalhousie, powiedziała: „Cieszę się, że dane są nadal uspokajające, wspierając utrzymanie pary matka - niemowlę po urodzeniu, podkreślając, że podczas sporadycznych zakażeń noworodków po urodzeniu wykryty przebieg kliniczny jest zwykle łagodny. Z przypadków infekcji u noworodka nie mamy potwierdzających dowodów, że infekcja ta została nabyta w macicy lub podczas porodu”. Czytaj także:

