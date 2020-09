Naukowcy: Odporność zbiorowa to niepraktyczna strategia

Osiągnięcie odporności stada na COVID-19 jest niepraktyczną strategią zdrowia publicznego, zgodnie z nowym modelem opracowanym przez naukowców z University of Georgia. Badanie niedawno ukazało się w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Kontrolowanie COVID-19 postawiło decydentów w dziedzinie zdrowia publicznego przed zagadką: Jak zapobiec przeciążeniu infrastruktury opieki zdrowotnej, unikając jednocześnie poważnych zakłóceń społecznych? Debata toczyła się wokół dwóch proponowanych strategii. Jedna szkoła ma na celu „tłumienie”, eliminację przenoszenia w społecznościach poprzez drastyczne środki dystansowania społecznego, podczas gdy inna strategia to „łagodzenie”, mająca na celu osiągnięcie odporności stadnej poprzez umożliwienie zakażenia wystarczająco dużej części populacji. Odporność stadna – czy jest skuteczna? „Koncepcja odporności stadnej jest kusząca, ponieważ oznacza koniec zagrożenia związanego z COVID-19” – powiedział Toby Brett, adiunkt z tytułem doktora w Odum School of Ecology i główny autor badania. „Jednakże, ponieważ podejście to ma na celu uniknięcie eliminacji choroby, wymagałoby ciągłego dostosowywania środków blokujących, aby zapewnić wystarczającą – ale niezbyt dużą – liczbę osób zarażonych w określonym momencie. Z powodu tych wyzwań strategia odporności stadnej bardziej przypomina chodzenie po ledwie widocznej linie”. Badanie przeprowadzone przez Bretta i Pejmana Rohaniego z Centrum Ekologii Chorób Zakaźnych Uniwersytetu w Georgii analizuje metody tłumienia i łagodzenia w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19. Podczas gdy ostatnie badania analizowały wpływ strategii tłumienia i łagodzenia skutków w kilku krajach, Brett i Rohani starali się ustalić, czy i jak kraje mogą osiągnąć odporność stadną bez przeciążania systemu opieki zdrowotnej, a także określić działania kontrolne, które byłyby wymagane do podjęcia działań. Kontrolowanie COVID-19 – najlepsze sposoby Opracowali model przenoszenia choroby, aby symulować transmisję SARS-CoV-2 w Wielkiej Brytanii, z rozprzestrzenianiem kontrolowanym przez samoizolację osób z objawami i różne poziomy dystansu społecznego. Symulacje wykazały, że w przypadku braku jakichkolwiek środków kontrolnych w Wielkiej Brytanii doszłoby do aż 410 000 zgonów związanych z COVID-19, z czego 350 000 pochodziło od osób w wieku powyżej 60 lat. Okazało się, że stosując strategię tłumienia, przewidywano znacznie mniej ofiar śmiertelnych: 62 000 wśród osób w wieku powyżej 60 lat i 43 000 wśród osób poniżej 60 lat. Jeśli zaangażowanie w samoizolację jest wysokie (zdefiniowane jako co najmniej 70% redukcja transmisji), stłumienie można osiągnąć w ciągu dwóch miesięcy, niezależnie od środków dystansowania społecznego, i potencjalnie wcześniej, jeśli szkoła, praca i miejsca spotkań towarzyskich zostaną zamknięte. Czytaj także:

