Jesienny trening – kreatywne sposoby na ćwiczenia podczas pandemii

– Wczesna jesień to najlepsza pora na spacer, bieganie lub jazdę na rowerze na świeżym powietrzu – powiedział Russell Pate, profesor z wydziału ćwiczeń fizycznych Uniwersytetu Południowej Karoliny. Wydaje się, że ryzyko przeniesienia koronawirusa na zewnątrz jest mniejsze, zauważył, dodając: „Ciągle dowiadujemy się o tym wirusie”.

Zalecenia Centers for Disease Control and Prevention dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wzywają do zachowania odległości sześciu stóp od innych osób w miejscach publicznych; częste mycie rąk przez co najmniej 20 sekund; i zakrywając nos i usta materiałową osłoną twarzy, gdy jesteś w pobliżu innych osób. Osłona twarzy nie zastępuje fizycznej odległości.

Tenis i golf to dobre sposoby na zachowanie aktywności przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Pływanie może być bezpieczne, jeśli dystans fizyczny jest utrzymywany przy basenie zewnętrznym lub w innym akwenie. Ryzyko przeniesienia koronawirusa przez wodę wydaje się być minimalne.

Rozważ też wycieczkę do lasu. To nie tylko sposób na ćwiczenia, ale także cieszenie się przyrodą i świeżym powietrzem. może zapewnić nową perspektywę.

Bądź kreatywny dzięki ruchowi

Wiele osób wykorzystuje ten czas jako okazję do większej ilości ćwiczeń i poszukuje nowych sposobów, aby to zrobić. Coraz popularniejsze są zajęcia online i grupy treningowe. Inne narzędzia elektroniczne obejmują aplikacje fitness i filmy z YouTube, które zachęcają do ćwiczeń aerobowych, treningu siłowego, jogi i pilatesu. Harmonogram ćwiczeń, czasu pracy i posiłków pomaga odzyskać poczucie kontroli po zakłóceniach w naszym normalnym życiu.

Ogrodnictwo, odkurzanie lub sprzątanie garażu to inne sposoby na aktywność w domu. Twoje ciało czerpie korzyści zdrowotne z ruchu, nawet jeśli robi to w domu.

Natychmiastowe i długotrwałe korzyści zdrowotne

Długoterminowe korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej obejmują zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, cukrzycy typu 2 i przyrostu masy ciała.

Czasami pomijane są bardziej bezpośrednie pozytywne skutki ćwiczeń: zmniejszony niepokój, mniejsze ryzyko depresji i mniej siedzącego trybu życia. Ćwiczenia sprzyjają również powiązaniom społecznym, nawet w przypadku fizycznego dystansu.

W wytycznych American Heart Association zaleca dorosłym uzyskać co najmniej 150 minut tygodniowo umiarkowanej intensywności ćwiczeń tlenowych lub 75 minut tygodniowo aktywności energicznej, lub kombinacji obu, korzystnie rozłożone w ciągu tygodnia. Dzieci w wieku od 6 do 17 lat powinny mieć co najmniej 60 minut dziennie na aktywność fizyczną o umiarkowanej lub dużej intensywności, natomiast dzieci poniżej piątego roku życia powinny być aktywne fizycznie i mieć wiele okazji do codziennego ruchu.