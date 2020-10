Eksperci podkreślają: Wiek nie wpływa na podatność na COVID-19

Zespół naukowców, w tym profesor nadzwyczajny Ryosuke Omori z Uniwersytetu Hokkaido, modelował dostępne dane z Japonii, Hiszpanii i Włoch, aby wykazać, że podatność na COVID-19 jest niezależna od wieku, podczas gdy występowanie objawowego COVID- 19, ciężkość i śmiertelność prawdopodobnie zależą od wieku. Ich wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports 6 października 2020 r.

Przyczyny śmiertelności osób starszych mogą być spowodowane dwoma czynnikami: prawdopodobieństwem zakażenia z powodu podeszłego wieku (podatność zależna od wieku), co znajduje odzwierciedlenie w liczbie przypadków; i jakie jest prawdopodobieństwo, że dotknie ich ciężka postać choroby ze względu na ich zaawansowany wiek (nasilenie zależne od wieku), co znajduje odzwierciedlenie we współczynniku śmiertelności. Te czynniki nie są w pełni zrozumiałe w przypadku COVID-19.

Koronawirus wśród różnych grup wiekowych

Naukowcy zdecydowali się przeanalizować dane z Włoch, Hiszpanii i Japonii, aby określić, czy istnieje związek między wiekiem, podatnością i ciężkością choroby. Te trzy kraje zostały wybrane, ponieważ mają dobrze udokumentowane, publicznie dostępne dane. W maju 2020 r. śmiertelność (liczba zgonów na 100 000) wynosiła 382,3 we Włoszech, 507,2 w Hiszpanii i 13,2 w Japonii. Jednak pomimo dużej dysproporcji we współczynnikach umieralności, rozkład umieralności według wieku (proporcjonalna liczba zgonów na grupę wiekową) był podobny w tych krajach.

Naukowcy opracowali model matematyczny do obliczania podatności w każdej grupie wiekowej w różnych warunkach. Uwzględnili również szacowany poziom kontaktu międzyludzkiego w każdej grupie wiekowej, a także różne poziomy ograniczeń w zakresie aktywności poza domem w trzech krajach.

Model pokazał, że podatność musi być nierealistycznie różna między grupami wiekowymi, jeśli zakładają, że wiek nie wpływa na ciężkość i śmiertelność. Z drugiej strony model wskazywał, że wiek nie powinien wpływać na podatność, ale powinien negatywnie wpływać na ciężkość i śmiertelność, aby wyjaśnić fakt, że rozkład umieralności według wieku jest podobny w trzech krajach.