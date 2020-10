Czy muszę nosić maseczkę, jeśli jestem 2 metry od innych?

Niektórzy eksperci w dziedzinie zdrowia twierdzą, że wirus może rozprzestrzeniać się łatwiej niż wskazuje agencja i sugerują noszenie masek nawet podczas długich spotkań na świeżym powietrzu, gdy ludzie są oddaleni od siebie o więcej niż 6 stóp.

Inne czynniki mogą również wpływać na to, czy najlepiej jest zachować dystans podczas noszenia maski. Kiedy ludzie podnoszą głos lub dyszą – na przykład gdy śpiewają, krzyczą lub ćwiczą – mogą wydalić więcej kropelek lub aerozoli z dróg oddechowych i wysłać je dalej w powietrze. Im dłużej jesteś w sytuacji, w której istnieje ryzyko narażenia na wirusa, tym większe jest ryzyko infekcji.

Ponieważ żaden środek ochronny nie jest w pełni skuteczny, eksperci sugerują trzymanie się trzech sposobów zabezpieczeń, takich jak maski, dystans społeczny i mycie rąk.

Jak nosić maseczkę?

Lekarze podkreślają, że maseczka powinna dokładnie zasłaniać nos oraz usta. To właśnie podczas mówienia z jamy ustnej wydobywa się aerozol, w którym może znajdować się koronawirus. Wiele osób chcąc ułatwić sobie oddychanie, odsłania nos. To również jest błąd. Niestety, wirusy, w tym SARS-CoV-2, wnikają do organizmu najczęściej właśnie przez nos, usta oraz oczy.

