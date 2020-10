Model sztucznej inteligencji wykrywa bezobjawowe zakażenia COVID-19 poprzez kaszel zarejestrowany w telefonie komórkowym

Naukowcy z MIT odkryli teraz, że osoby bezobjawowe mogą różnić się od osób zdrowych sposobem kaszlu. Różnic tych nie da się rozszyfrować, słuchając. Okazuje się jednak, że może je wychwycić sztuczna inteligencja.

W artykule opublikowanym niedawno w IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, zespół donosi o modelu sztucznej inteligencji, który odróżnia ludzi bezobjawowych od zdrowych poprzez nagrania wymuszonego kaszlu, które ludzie dobrowolnie przesyłali za pośrednictwem przeglądarek internetowych i urządzeń takich jak telefony komórkowe i laptopy.

Naukowcy wyszkolili model na dziesiątkach tysięcy próbek kaszlu, a także wypowiadanych słów. Kiedy nakarmili model nowymi zapisami kaszlu, dokładnie zidentyfikowali 98,5% kaszlu u osób, u których potwierdzono obecność COVID-19, w tym 100% kaszlu spowodowanego przez osoby bezobjawowe – które zgłosiły, że nie mają objawów, ale mają pozytywny wynik na obecność wirusa.

Szybki, bezpłatny i nieinwazyjny test

Zespół pracuje nad włączeniem modelu do przyjaznej dla użytkownika aplikacji, która, jeśli zostanie zatwierdzona przez FDA i przyjęta na dużą skalę, mogłaby potencjalnie być darmowym, wygodnym, nieinwazyjnym narzędziem wstępnej selekcji, umożliwiającym identyfikację osób, u których prawdopodobnie wystąpią objawy COVID-19. Użytkownik mógłby logować się codziennie, kaszleć do telefonu i natychmiast uzyskiwać informacje o tym, czy może być zarażony, a zatem powinien potwierdzić formalnym testem.

