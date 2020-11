Jak często dochodzi do ostrego przebiegu COVID-19 u noworodków?

Badanie, opublikowane w czasopiśmie The Lancet Child and Adolescent Health, pozwoliło śledzić wszystkie dzieci w wieku poniżej 29 dni z COVID-19 w Wielkiej Brytanii, które musiały zostać przyjęte do szpitala.

Badanie wykazało, że 66 dzieci wymagało leczenia szpitalnego z powodu zakażenia COVID-19 w czasie pierwszego szczytu pandemii wiosną 2020 r. Jest to odpowiednik 1 na 1785 urodzeń, czyli 0,06% urodzeń.

Prawie połowa (45 procent) dzieci, u których rozwinęła się ciężka infekcja, pochodziła z czarnych, azjatyckich lub mniejszościowych grup etnicznych. Około jedno na cztery dzieci (24 procent) urodziło się przedwcześnie (zdefiniowane jako urodzone przed 37. tygodniem).

W jaki sposób zakażają się noworodki?

Tylko 17 dzieci spośród 66 noworodków objętych badaniem było podejrzewanych o złapanie COVID-19 od swojej matki w ciągu pierwszych siedmiu dni po urodzeniu. Siedmioro z tych 17 dzieci zachorowało na COVID-19 pomimo oddzielenia ich od matki natychmiast po urodzeniu. Wspiera to brytyjskie i międzynarodowe wytyczne dotyczące utrzymywania matki i dziecka razem, nawet jeśli podejrzewa się lub wiadomo, że matka ma COVID-19.

Żadne z dzieci w grupie nie zmarło z powodu COVID-19 (chociaż jedno dziecko niestety zmarło, nie było to związane z zakażeniem COVID-19).

Po przeanalizowaniu danych prawie 90 procent dzieci w pełni wyzdrowiało z infekcji i zostało wypisanych ze szpitala.

Badanie sugeruje, że wyższy odsetek noworodków, u których rozwinie się ciężka choroba, będzie wymagał intensywnej opieki lub wspomagania oddychania (36 procent) w porównaniu ze starszymi dziećmi (13 procent). Jednak autorzy badania dodają, że ciężka infekcja u noworodków jest nadal bardzo rzadka.

