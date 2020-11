Czy można mieć grypę i koronawirusa w tym samym czasie?

Niestety – możesz zarazić się grypą i COVID-19 w tym samym czasie. Eksperci do spraw zdrowia wciąż badają, jak często się to zdarza. Tej jesieni i zimy po raz pierwszy obserwujemy potencjalnie znaczące skrzyżowanie obu wirusów, po tym jak w marcu została ogłoszona pandemia.

Jak poznać, czy masz grypę, koronawirusa, czy jedno i drugie?

Oba wirusy mają wiele wspólnych objawów, w tym gorączkę, kaszel, duszność, zmęczenie, ból gardła, ból głowy, katar i bóle ciała. Bez testów trudno jest ustalić, który wirus możesz mieć. Osoby o zwiększonym ryzyku wystąpienia obu chorób to osoby starsze, chorzy z kilkoma określonymi schorzeniami i kobiety w ciąży. Lekarze martwią się, jak współzakażenie wpłynie na już obciążony system opieki zdrowotnej. To główny powód, dla którego eksperci wzywają nas wszystkich do jak najszybszego szczepienia przeciw grypie.

„Jest zdecydowanie prawdopodobne, że jeśli ktoś ma obie infekcje, jego organizmowi trudniej jest z tym walczyć. A są to dwa wirusy, które mogą potencjalnie powodować uszkodzenie płuc i zapalenie płuc” – mówi dr Eric Sachinwalla, dyrektor medyczny ds. Zapobiegania i kontroli zakażeń w Einstein Medical Center Philadelphia.

Chociaż uważa się, że mniej śmiertelny jest koronawirus, trzeba robić wszystko, aby zapobiec zarażeniu – nosić maski, zachowywać dystans społeczny i myć ręce. Nacisk, by zaszczepić się przeciwko grypie, jest silniejszy niż kiedykolwiek. Testy pomogą również zdecydować, jak długo należy izolować w domu. Jeśli masz koronawirusa, możesz zarażać przez dłuższy czas. Większości osób, które zachorują na grypę, zaleca się pozostanie w domu przez tydzień po pojawieniu się objawów, a w przypadku COVID-19 radzi się pozostać w domu przez co najmniej 10 dni, nawet jeśli objawy te ustąpią wcześniej.

