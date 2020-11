Ksylitol i ekstrakt z pestek grejpfruta w aerozolu do nosa mogą pomóc pacjentom z COVID-19

Amerykańscy naukowcy Camille Celeste Go, Krunal Pandav, Marcos A. Sanchez-Gonzalez i Gustavo Ferrer opublikowali raport, badający potencjalną rolę ksylitolu i ekstraktu z nasion grejpfruta (w postaci sprayu do nosa) w leczeniu COVID-19. Eksprerci z różnych stron świata starają się znaleźć skuteczny sposób leczenia lub choćby łagodzenia objawów COVID-19, nie dziwi więc, że remedium szuka się także wśród produktów naturalnych.

Ksylitol i ekstrakt z pestek grejpfruta w walce z COVID-19?

Naukowcy zidentyfikowali dwa czynniki: ksylitol i ekstrakt z pestek grejpfruta (GSE), które podawane donosowo w postaci aerozolu do nosa mogą pomóc złagodzić objawy COVID-19 u pacjentów.

Zespół wyjaśnia, że ksylitol wykazywał działanie przeciwwirusowe w laboratoriach przeciwko kilku wirusom, w tym wirusowi ptasiej grypy (AIV), wirusowi rzekomego pomoru drobiu (NDV), wirusowi zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza (IBDV).

Użyli sprayu do nosa ksylitol-GSE przez siedem dni u pacjentów z COVID-19 i przedstawili serię przypadków trzech różnych pacjentów, aby określić jego wpływ na przebieg choroby.

Nowe sposoby walki z objawami COVID-19

Trzej pacjenci z COVID-19 mieli łagodne do umiarkowanego ryzyko i łagodne objawy. Otrzymali spray do nosa wraz z innymi wspomagającymi terapiami. Pacjenci wykazywali „szybką poprawę kliniczną i skrócony czas do negatywnego wyniku w powtórnym badaniu wymazów donosowych za pomocą PCR”.

Stwierdzono, że spray jest bezpieczny, a autorzy sugerują, że ten spray może być „potencjalną opcją leczenia wspomagającego w łagodnych i umiarkowanych przypadkach COVID-19”.

Czytaj też:

Cukier kontra słodziki. Mity i fakty