Nieoczekiwana konsekwencja pandemii? Ogniska odry

Główny autor, profesor Kim Mulholland z Murdoch Children's Research Institute i przewodniczący Grupy Roboczej SAGE Światowej Organizacji Zdrowia ds. szczepionek przeciwko odrze i różyczce, powiedział, że w tym roku wiele dzieci nie zaszczepiło się przeciwko odrze, co sprawia, że przyszłe epidemie odry są nieuniknione.

Profesor Mulholland powiedział, że chociaż rok 2020 był łagodny pod kątem zakażeń odrą, częściowo z powodu ograniczenia podróży i krajowych środków kontroli COVID-19, skutki gospodarcze doprowadziły do wielu przypadków niedożywienia w dzieciństwie.

Niedożywienie pogarsza nasilenie odry, prowadząc do gorszych wyników i większej liczby zgonów, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Dzieci, które umierają na odrę, są często niedożywione, ale ostra odra popycha wiele dzieci, które przeżyły, do niedożywienia. Niedożywienie, wraz z immunosupresją związaną z odrą, prowadzi do opóźnionej śmiertelności, podczas gdy współistniejący niedobór witaminy A może również prowadzić do ślepoty związanej z odrą.

W nadchodzących miesiącach prawdopodobnie wzrośnie liczba nieszczepionych dzieci, które są podatne na odrę. Wiele z nich żyje w biednych, odległych społecznościach, gdzie systemy opieki zdrowotnej są mniej odporne, a niedożywienie i niedobór witaminy A już się zwiększają.

Profesor Mulholland powiedział, że pandemia COVID-19 miała również głęboki wpływ na kontrolę chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom, z kampaniami szczepień wstrzymanymi na początku 2020 r., a rutynowe usługi szczepień znacznie zakłócone w wielu krajach.

WHO szacuje, że do końca października 2020 r. opóźnione kampanie szczepień w 26 krajach doprowadziły do braku zaplanowanych dawek szczepionki przeciwko odrze 94 mln dzieci.

Odra na świecie – statystyki

W 2019 roku, zanim wybuchła pandemia, świat doświadczył dramatycznego nawrotu odry, bardziej niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 20 lat. Dane WHO wskazują, że w 2019 roku odnotowano 9,8 miliona przypadków odry i 207000 zgonów, o 50 procent więcej niż w 2016 roku.

Większość zgonów z powodu odry w 2019 r. miała miejsce w Afryce, wiele z nich wiąże się z poważnymi epidemiami na Madagaskarze i w Demokratycznej Republice Konga. Odra ponownie pojawiła się również w Ameryce Południowej, zwłaszcza wśród społeczności tubylczych.

