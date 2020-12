W ostatnich miesiącach większość z nas ma problem z podejmowaniem decyzji. Wszystko przez COVID-19

COVID-19 może powodować zmęczenie decyzyjne u wielu osób. Jest to podyktowane nie tylko samą ilością decyzji do podjęcia, ale i towarzyszącą im większą niepewnością. Pandemia może również powodować zaburzenia dostosowawcze, wynikłe na skutek ciągle zmieniających się obostrzeń. Boimy się, że nawet idąc do sklepu, narazimy siebie i swoją rodzinę na zakażenie. W konsekwencji, nawet takie drobnostki jak wybór restauracji, z której chce się zamówić jedzenie czy serialu, który chce się obejrzeć, staje się niełatwy. Jak zaznacza dr Michael Wetter, psycholog kliniczny z Los Angeles, nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ pandemia przyniosła ze sobą ekonomiczne, polityczne, zdrowotne i rodzinne stresory wcześniej nieznane i dotyczące właściwie wszystkich.

Podejmujemy teraz więcej decyzji niż wcześniej

W ostatnich miesiącach podejmujemy decyzje niemal co chwilę i ten brak przerwy między nimi wpływa na nasze zmęczenie. O tym, że takie decyzyjne przerwy są potrzebne, wskazuje badanie z 2011 roku. Wykazało no, że wskaźniki pozytywnych orzeczeń sędziów spadły o 65 procent, gdy były wykonywane przed przerwą obiadową. Po obiedzie wskaźnik ten znów podskoczył, by ponownie spaść pod koniec dnia.

W obliczu niepewności i chaosu, które zapanowały na skutek pandemii COVID-19, człowiek jest zmuszony dokonywać dodatkowych wyborów, dotyczących stylu życia i bezpieczeństwa, co może skutkować wypaleniem psychicznym.

Jak sobie radzić ze zmęczeniem decyzyjnym, spowodowanym COVID-19?

Aby poradzić sobie ze zmęczeniem decyzyjnym spowodowanym pandemią, możesz wykonać 5 następujących kroków:

Najpierw przyznaj, że decyzje stały się zbyt trudne psychicznie. Ustal kryteria, na podstawie których chcesz rozważać konkretne decyzje. Spróbuj ograniczyć ilość potencjalnych decyzji, które mają być podejmowane w danym tygodniu. Spróbuj przewidzieć decyzje, które będziesz musiał/a podjąć w następnym tygodniu. Przyjrzyj się podejmowanym decyzjom w kontekście możliwości skategoryzowania ich i opracowania dla nich jednej ścieżki postępowania.

Postaraj się również robić przerwy pomiędzy spotkaniami online. Do tej pory w biurze zawsze one były, teraz często jeden Zoom się kończy i zaczyna drugi. Warto chociaż pospacerować się po mieszkaniu, by dać mózgowi odetchnąć. Można też w tym czasie wstawić pranie czy wyjść z psem.

Czytaj też:

Pracujesz zdalnie i nosisz dres? Sprawdź, kiedy tego nie robić