Inteligentne zegarki mogą wykryć infekcję COVID-19 nawet na tydzień przed wystąpieniem objawów

Smartwatche mogą wykryć infekcję COVID-19 nawet na tydzień przed wystąpieniem objawów – do takich wniosków doszli badacze, którzy je testowali. Ponadto zauważyli, że inżynierowie mogą tworzyć aplikacje na inteligentne zegarki, aby ostrzegać użytkownika, który następnie może poddać się kwarantannie do czasu przetestowania. A to, jak zauważają, może bardzo dobrze spowolnić rozprzestrzenianie się obecnej pandemii i tych, które mogą wystąpić w przyszłości.

Kiedy zaczyna się stan zapalny, organizm reaguje, nieznacznie zmieniając przepływ krwi. Tę zmianę można zaobserwować w niewielkich zmianach bicia serca osoby, wykrywalnych za pomocą inteligentnych zegarków. Rejestrując bicie serca osoby przez długi czas, inteligentny zegarek może określić normalną linię bazową dla osoby noszącej zegarek. A kiedy dochodzi do nagłej i przedłużającej się zmiany, takiej jak utrzymująca się zmienność tętna, urządzenie może również i to wykryć. Smartwach wykrywa COVID-19 szybciej Zespół naukowców z Icahn School of Medicine w Mount Sinai znalazł dowody, które sugerują, że inteligentne zegarki mogą wykryć objawy COVID-19, zanim dana osoba dowie się, że jest zarażona. Na swojej stronie internetowej zespół z Mount Sinai opisuje testowanie 297 pracowników służby zdrowia, przeglądając dane z ich zegarków Apple. Podczas testu na Mount Sinai ochotnicy zostali poproszeni o noszenie inteligentnego zegarka przez cały czas, a także o zainstalowanie aplikacji do zegarka, która specjalnie szukała trwałych zmian w biciu ich serca. Naukowcy odkryli, że zegarki były w stanie zidentyfikować dwie trzecie osób zakażonych średnio siedem dni, zanim ochotnicy zauważyli jakiekolwiek objawy.

