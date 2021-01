Koronawirus: Czym jest wskaźnik R i dlaczego ma on ogromne znaczenie? Wyjaśnia lek. Bartosz Fiałek

Medyk w swoich postach dokumentuje postęp szczepień na koronawirusa w poszczególnych krajach. Na dzień 19 stycznia 2021 roku zdecydowanie dominował pod tym względem Izrael, który do tego czasu zdążył zaszczepić już 31,15 procent mieszkańców kraju. Z kolei 22 stycznia 2021 roku rząd izraelski poinformował o spadku na terenie całego kraju współczynnika R do wartości poniżej 1. Zadziało się tak na świecie po raz pierwszy od czasu wybuchu epidemii. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ wraz ze zwiększoną liczbą szczepień spada wartość wskaźnika R.

Czym jest wskaźnik R?

Wskaźnik R to, jak zaznacza Bartosz Fiałek, współczynnik reprodukcji wirusa, czyli – mówiąc w skrócie – wartość, która informuje o przebiegu epidemii. Kiedy wynosi on powyżej 1, mówimy o rozwoju epidemii na terenie danego państwa, gdy spada poniżej tej wartości – epidemia wygasa. Wskaźnik ten informuje również o liczbie osób, mogących być w danym momencie zarażonymi przez nosiciela danego patogenu. Jak dodaje specjalista:

Gdy wskaźnik R dla odry wynosi 12-18, oznacza to, że 1 osoba chora na odrę może zarazić 12-18 osób; jeśli wskaźnik R dla świnki wynosi 10-12, znaczy to, że 1 osoba chora na świnkę może zarazić 10-12 osób; gdy wskaźnik R dla różyczki wynosi 6-7, to znaczy, że 1 osoba chora na różyczkę, może zarazić 6-7 osób itd.

W Izraelu do szybkiego spadku wskaźnika R doprowadziło bardzo szybkie wprowadzenie masowych szczepień oraz trzeciego ogólnokrajowego lockdownu. Jak zaznacza ekspert, to już kolejny naukowy dowód na skuteczność szczepionek oraz ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych w walce z pandemią. A także światełko w tunelu pokazujące, że z COVID-19 można efektywnie walczyć.

