Włochy: Aresztowano lekarza o zabicie dwóch pacjentów z COVID-19. Miał to zrobić, by „zwolnić łóżka dla innych”

Włoskiego medyka oskarżono o zamordowanie dwóch starszych pacjentów na oddziale „covidowym” po to, by „zwolnić łóżka” dla innych osób.

W jaki sposób lekarz miał zabić pacjentów?

Lekarz miał zamordować dwóch mężczyzn: 61-letniego Natale Bassiego i 80-letniego Angelo Palettiego w szpitalu Montichiari w Brescii w Lombardii, w czasie początku pandemii. To właśnie w Lombardii dochodziło do największej liczby zakażeń i zgonów w całych Włoszech, a szpital przeżywał wtedy ogromne obciążenie i przyjmował zbyt więcej pacjentów niż było dostępnych miejsc. Pierwszy z mężczyzn zmarł już na drugi dzień po przyjęciu do szpitala w marcu 2020 roku.

Podejrzenie padło na lekarza po tym, jak ujawniono wiadomości, które wymieniały między sobą na WhatsAppie pielęgniarki pracujące z nim w tej samej placówce. Kobiety wprost pisały, że o śmierć pacjentów podejrzewają „szalonego Moscę”. Dodały również, że „nie zabiją pacjentów tylko dlatego, że on chce zwolnić łóżka”. Kolejne trzy osoby są nadal przesłuchiwane, ponieważ twierdzą, że Mosca mógł zmienić dokumentację medyczną swoich domniemanych ofiar, by odsunąć od siebie podejrzenia. Zawsze, gdy chciał pacjentom „podać leki”, prosił innych pracowników szpitala o opuszczenie sali.

Po tych szokujących doniesieniach Mosca został zawieszony w pracy, a pełnił tam funkcję ordynatora oddziału ratunkowego, obecnie przebywa w areszcie domowym w swoim domu w Mantui. Stanowczo zaprzecza zarzutom podawania pacjentom leków znieczulających i blokujących, mających doprowadzić do ich śmierci. Proces medyka ma się zacząć wiosną. Ciała dwóch zmarłych mężczyzn zostały ekshumowane, rozważa się również ekshumację zwłok innych pacjentów tego lekarza, jednak na początku pandemii ogromną większość z nich poddano kremacji. Przeczesywana jest również dokumentacja innych osób, które zmarły w czasie, gdy Mosca miał dyżury.

