Naukowcy: Schizofrenia drugim, po wieku, czynnikiem ryzyka śmierci z powodu COVID-19

W ramach badania naukowcy przyjrzeli się dokumentacji medycznej z 260 przychodni i czterech szpitali w Nowym Jorku. Dokumentacja zawierała dane 26540 osób, a 7348 z nich otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19 pomiędzy 3 marca a 31 maja 2020 roku.

Jak przebiegało badanie?

Wszystkich pacjentów, u których jednocześnie zdiagnozowano COVID-19 i zgłoszono występowanie zaburzenia psychicznego podzielono na trzy grupy: osób ze schizofrenią, zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi. Dane tych pacjentów porównano z danymi osób bez stwierdzonych zaburzeń psychicznych. Samych pacjentów podzielono również według płci, rasy, wieku, a także z podziałem na tych z wysokim ciśnieniem, cukrzycą, chorobami serca, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłymi chorobami nerek, nowotworami. Wydzielono także pacjentów palących papierosy, wszystkie wymienione czynniki wiążą się bowiem z większym ryzykiem zachorowania na COVID-19.

Naukowcy nie znaleźli żadnych powiązań między zwiększoną śmiertelnością z powodu zakażenia SARS-CoV-2 a zaburzeniami lękowymi i zaburzeniami nastroju. Okazało się jednak, że u pacjentów ze schizofrenią ryzyko to było aż o 2,7 razy większe. Większym zagrożeniem jest tylko wiek pacjenta. U pacjentów w wieku od 45 do 54 lat, bez względu na to, czy wystąpiły u nich zaburzenia psychiczne, współczynnik ten wynosił jeszcze więcej – 3,9 razy. Ryzyko podwajało się co kolejne 10 lat po 54. roku życia. W przypadku osób z niewydolnością serca i cukrzycą ryzyko jest odpowiednio o 1,65 i 1,28 razy większe.

Dlaczego schizofrenia wiąże się z większym ryzykiem?

Na to pytanie naukowcy nadal szukają odpowiedzi. Być może choroba lub leki zaburzają funkcjonowanie układu odpornościowego. Wcześniejsze badania wykazały bowiem, że u osób ze schizofrenią może występować zwolniona odpowiedź immunologiczna, prawdopodobnie z powodu zaburzeń genetycznych, regulujących tę odpowiedź na infekcję. Psychiatrzy spekulują, że przyczyną może być także aktywacja cytokin, prozapalnych cząsteczek sygnałowych i powodowana przez nie burza cytokinowa.

Czytaj też:

Czy każdy, kto słyszy głosy, jest chory na schizofrenię? Wyjaśnia lekarz