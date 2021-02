Lekarz z Poznania, zaszczepił się na COVID-19. Pokazał tego efekty

Pochodzący z Poznania medyk postanowił trzy tygodnie po otrzymaniu pierwszej dawki szczepienia sprawdzić u siebie poziom przeciwciał IgG antySARS-CoV-2. Wynik bardzo go zaskoczył.

Liczba przeciwciał większa, niż można by przypuszczać

Dlaczego akurat badanie poziomu przeciwciał? Ich liczba dowodzi, że szczepienie jest skuteczne, ponieważ to właśnie w odpowiedzi na nie organizm zaczyna się bronić przed składnikami szczepionki, które rozpoznaje jako infekcję. Krzysztof Pawlak zaznacza w swoim wpisie, że wynik dodatni to miano >50, a i tak wielu ozdrowieńców nie osiąga tego poziomu. Lekarz dodaje również, że przy poziomach 200-300 mówiło się, że to dużo. Młody medyk otrzymał natomiast zaskakujący wynik aż... 4692,4 AU/ml, dla porównania, w listopadzie również robił taki sam test, a wynik, który otrzymał wynosił <3,80 AU/ml.

Wyniki lek. Pawlaka po pierwszej dawce szczepienia przeciw COVID-19:

I wyniki jeszcze sprzed przyjęcia pierwsze dawki szczepienia (z listopada):

Sam lekarz był tak zaskoczony, że zapytał w laboratorium, czy nie doszło do pomyłki, ale ponoć nie. Czeka go jeszcze druga dawka, co budzi w nim nawet pewne obawy co do tego, czy nie pojawiają się u niego takie objawy jak np. gorączka, skoro już po pierwszej dawce organizm zareagował tak intensywnie.

Wyniki otrzymane przez lek. Krzysztofa Pawlaka to dowód na skuteczność szczepień. Warto podkreślić, że stosowane w Polsce szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna należą do nowoczesnych szczepionek typu mRNA, które nie wprowadzają do organizmu samego wirusa, a białko kodujące, które znajduje się w otoczce koronawirusa.

