Nowe badanie ujawnia nasilenie skutków ubocznych po szczepionce na COVID-19

Najczęstszym zgłaszanym skutkiem ubocznym przyjęcia szczepionki był ból w miejscu wstrzyknięcia. Badanie zostało przeprowadzone wśród 40 000 osób, głównie pracowników ochrony zdrowia.

Skąd się biorą skutki uboczne po szczepieniu na COVID-19?

Warto dodać, że reakcja organizmu na szczepienie jest reakcją na samą szczepionką, a nie na chorobę, ponieważ szczepionki nie zawierają koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mogą wywołać choroby. Zamiast tego wprowadzone na rynek szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderna wykorzystują mRNA wirusa, które można nazwać jego „informacją”, pochodzącą z DNA. Szczepionka zawiera więc właśnie mRNA, a nie samego wirusa.

Zespół naukowców z King's College w Londynie poprosił osoby zaszczepione do początku stycznia 2021 roku, by za pomocą aplikacji Zoe opisały skutki uboczne, które się u nich pojawiły. Okazało się, że 37 procent z nich doświadczyło miejscowych objawów, takich jak ból lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, odsetek ten wynosił 45 procent u tych, którzy otrzymali już dwie dawki szczepionki. 14 procent osób doświadczyło objawów obejmujących cały organizm, takich jak: gorączka, bóle lub dreszcze. Odsetek ten po drugiej dawce zwiększył się do 22 procent. Objawy te ustępowały najpóźniej po kilku dniach. Wszystkie dotychczasowe badania przeprowadzone na świecie sugerują, że szczepionki są bezpieczne.

Czy szczepionka może się okazać dla kogoś niebezpieczna?

Naukowcy twierdzą jednak, że osoby z historią poważnych reakcji alergicznych (ale nie ogólnie z alergiami) nie powinny przyjmować szczepionek Pfizer/BioNTech i Moderna, ponieważ pojawiło się niewiele poszczepiennych reakcji alergicznych wymagających leczenia.

Naukowcy podkreślają również, że choć wśród ogółu populacji występują niegroźne, ale i nieprzyjemne skutki uboczne, oznacza to, że organizm zaczął reagować na szczepionkę. W przypadku walki z takimi łagodnymi objawami jak ból w miejscu szczepienia można ratować się paracetamolem.

