Naukowcy: W bardzo rzadkich przypadkach COVID-19 może powodować psychozę

COVID-19 może powodować psychozę u niewielkiej liczby pacjentów, najczęściej też u osób tych nie było historii występowania zaburzeń psychicznych w rodzinie. Psychozy po COVID-19 mają najczęściej charakter przejściowy, a w ich terapii stosuje się leki przeciwpsychotyczne.

Nie tylko komplikacje neurologiczne

im dłużej trwa pandemia, tym więcej wiadomo o komplikacjach, które pojawiają się u osób po przebyciu COVID-19. Oprócz objawów neurologicznych, takich jak mgła covidowa, zawroty i bóle głowy u niewielkiej liczby pacjentów mowa jest również o psychozie. Zazwyczaj jej przypadki pojawiają się u 30-, 40- i 50-latków, którzy wcześniej nie byli zdiagnozowani na którekolwiek z zaburzeń psychicznych.

Nie ma jeszcze żadnych większych raportów, badań dotyczących związku pomiędzy COVID-19 a psychozą, są jednak znane przypadki pojedynczych pacjentów. Np. 36-letnia kobieta próbowała podać pracownikom restauracji drive-thru swoje dziecko przez okienko, ponieważ uważała, że ktoś chce je porwać. 52-latek był przekonany, że to on spowodował pandemię i chciał popełnić samobójstwo, 55-latka miała halucynacje i widziała przed sobą małpy i lwy, była też przekonana, że ktoś obcy podszywa się pod bliską jej osobę. Najbardziej przerażającym znanym przypadkiem, opisanym na łamach „New York Timesa” jest ten 42-letniej kobiety, którą prześladowała wizja zabicia własnych dzieci i która z tego powodu opracowała plan pozbawienia ich życia.

Skąd biorą się psychozy po COVID-19?

Początkowo lekarze sądzili, że psychozy mogą pojawiać się na skutek długiego przebywania na oddziałach intensywnej terapii i otrzymywania dużych dawek sterydów. To podejście jednak się zmienia, ponieważ notuje się coraz więcej przypadków psychozy u osób, które przeszły COVID-19 łagodnie. Obecnie lekarze przypuszczają, że przyczyną tej grupy zaburzeń psychicznych może być burza cytokinowa, do której powstania dochodzi na skutek nieprawidłowej i nadmiernej reakcji układu odpornościowego. Burza cytokinowa jest rodzajem zapalenia naczyń krwionośnych, prawdopodobnie obejmującego też zapalenie mózgu i układu nerwowego. Zdolność do przekraczania bariery krew-mózg może być przyczyną również takich objawów jak mgła covidowa i utrata węchu i smaku.

Co ważne, doniesienia o psychozach po przejściu infekcji wirusowej pojawiały się już w XVIII wieku, a także po pandemii grypy hiszpańskiej z 1918 roku.

