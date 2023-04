Koronawirus nie zniknął. Małe zainteresowanie piątą dawką szczepionki na COVID-19

Koronaraport z całego tygodnia

Ministerstwo Zdrowia opublikowało też tygodniowy raport – liczba zakażeń koronawirusem utrzymuje się na podobnym poziomie jak ostatnio. Od 13 do 19 kwietnia zarejestrowano 4748 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. U 1050 pacjentów mowa jest o reinfekcji.

Liczba zakażonych koronawirusem w poszczególnych województwach:

mazowieckie – 750,

lubelskie – 454,

małopolskie – 371

zachodniopomorskie – 352,

śląskie – 345,

wielkopolskie – 308,

dolnośląskie – 294,

podkarpackie – 275,

łódzkie – 243,

pomorskie – 235,

podlaskie – 227,

warmińsko-mazurskie – 224,

kujawsko-pomorskie – 190,

świętokrzyskie – 161,

lubuskie -157,

opolskie – 84.

Każdego dnia w Polsce wykonuje się około 5 tys. testów na COVID-19. W ostatnim tygodniu zrobiono ich w sumie 34,8 tys.

Cotygodniowe raporty covidowe Ministerstwa Zdrowia

Tygodniowe raporty covidowe w ostatnich dziewięciu tygodniach prezentowały się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

19 kwietnia – 4748 zakażeń koronawirusem, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń koronawirusem, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca – 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 6 510 467 osób, a 119 496 spośród nich zmarło.

Arcturus – nowy wariant SARS-CoV-2 na horyzoncie

W natarciu jest też nowy wariant SARS-CoV-2, któremu nadano nazwę Arcturus. Odpowiada on za nową falę zakażeń koronawirusem w Indiach. Pojedyncze przypadki odkryto też w Stanach Zjednoczonych, Singapurze, Wielkiej Brytanii i Australii.

Rozprzestrzenia się szybciej niż poprzednia mutacja – kraken. Mimo to Światowa Organizacja Zdrowia nie wszczyna paniki, ale monitoruje sytuację. Arcturus może objawiać się wysoką gorączką, kaszlem, dusznościami, zapaleniem spojówek i uczuciem lepkości w oczach. The Telegraph donosi, że wykryto go także u niemowląt.

Niewielkie zainteresowanie szczepionką na COVID-19

15 kwietnia wystartowała rejestracja na szczepienie piątą dawką szczepionki przeciw COVID- 19. Przez weekend zarejestrowało się ponad 6,6 tysięcy osób. 650 pacjentów już zdążyło się zaszczepić. To niewiele jak na 1 mln 700 tys. osób, które mogą z tej szczepionki skorzystać.

Zgodnie z rekomendacjami, piątą dawką powinni zaszczepić się ci, którzy przyjęli jako czwartą dawkę szczepionkę jednowalentną, przekroczyli 60 lat, mają obniżoną odporność lub pracują w podmiotach medycznych.

Odnotowano mniej zachorowań na grypę

W stosunku do poprzedniego tygodnia spadła liczba zachorowań na grypę – o ponad 40 tys. Od 8 do 15 kwietnia zachorowało na nią 121 274 osób, z czego jedna zmarła. Pochodziła z województwa podkarpackiego. W tym czasie 702 osoby zostały skierowane do szpitala, głównie z powodu objawów ze strony układu oddechowego.

Tygodniowe zachorowania na grypę w Polsce

Zachorowania na grypę i jej podejrzenia w ostatnich tygodniach wg danych PZH:

8-15.04.2023 – 121 274

1-7.04.2023 – 167 543

23.31.03.2023 – 223 486

16-22.03.2023 – 206 754

8-15.03.2023 – 234 596

1-7.03.2023 – 187 835

23-28.02.2023 – 174 583

16-22.02.2023 – 186 436

8-15.02.2023 – 192 396

