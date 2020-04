Dyrektor WHO: Koronawirus jest dziesięć razy bardziej śmiercionośny niż pandemia świńskiej grypy

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział podczas wirtualnej odprawy z Genewy, że koronawirus jest dziesięć razy bardziej zabójczy niż pandemia świńskiej grypy w 2009 r. Ta niezwykle zaraźliwa infekcja zabiła obecnie prawie 115 000, a zakaziła ponad 1,8 miliona osób na całym świecie.

Koronawirus a grypa

Według danych WHO wirus rozprzestrzenił się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Australii, zabijając odpowiednio 11 329, 22 858 i 61. Świńska grypa zabiła zaś 138 osób w Anglii, 12 469 w Ameryce i 191 w Australii. Koronawirus zabił do tej pory 6,4 procent osób, które uzyskały pozytywny wynik testu, w tym 12 procent w Wielkiej Brytanii, 0,1 procent w Australii i 4 procent w Stanach Zjednoczonych. Jednak świńska grypa zabiła zaledwie 1,1 procent wszystkich zarażonych na całym świecie. W Wielkiej Brytanii śmiertelność wyniosła 0,03 procent, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wynosiła 0,2 procent.

Wybuch, który został ogłoszony pandemią w czerwcu 2009 r. i trwał do sierpnia 2010 r., okazał się mniej śmiertelny, niż początkowo zakładano. Z perspektywy czasu Zachód, zwłaszcza Europa i WHO zostały skrytykowane za przesadne reagowanie. W tym roku coroczne epidemie grypy zabijały od 250 000 do 500 000 osób.

Co dalej z koronawirusem?

Ponad połowa populacji planety pozostaje obecnie w domu w ramach działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Tedros ostrzegł jednak, że „nasza globalna więź oznacza, że ​​ryzyko odrodzenia choroby będzie się utrzymywać”. Zwrócił uwagę, że chociaż Covid-19 przyspieszył szybko, „zwalnia znacznie wolniej”.

Dyrektor dodał, że „kontrolę można znieść tylko wtedy, gdy wprowadzono odpowiednie środki ochrony zdrowia publicznego”. Niezależnie od podjętych wysiłków WHO uznała, że ​​ostatecznie konieczne będzie opracowanie i dostarczenie bezpiecznej i skutecznej szczepionki, aby całkowicie przerwać przenoszenie. Uważa się, że szczepionka pojawi się w przeciągu 12 do 18 miesięcy.

Czytaj także:

WHO: Nie wszyscy wyleczeni z COVID-19 mają przeciwciała i są odporni na kolejne infekcje