FDA zatwierdziła remdesivir do stosowania przy zakażeniu koronawirusem

Food and Drug Administration zatwierdziła w czwartek lek przeciwwirusowy remdesivir, jako oficjalne lekarstwo na koronawirusa. Już w maju FDA wydała zezwolenie na stosowanie leku w nagłych wypadkach, umożliwiając szpitalom i lekarzom podawanie go pacjentom hospitalizowanym z powodu choroby, mimo że lek nie został formalnie zatwierdzony przez agencję. Dożylnie stosowany lek pomógł skrócić czas powrotu do zdrowia niektórych hospitalizowanych pacjentów z COVID-19. Był to jeden z leków stosowanych w leczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, który uzyskał pozytywny wynik testu na obecność wirusa na początku października.

Czytaj też:

Naukowcy: Istniejące leki mogą zwalczać zakażenie koronawirusem

Remdesivir – kto otrzyma lek?

Producent leku podał, że lek będzie podawany pacjentom z COVID-19 w wieku co najmniej 12 lat i wymagającym hospitalizacji. Remdesivir jest obecnie pierwszym i jedynym w pełni zatwierdzonym lekiem w USA przeciwko COVID-19, chorobie wywoływanej przez koronawirusa, który zainfekował ponad 41,3 miliona ludzi na całym świecie i zabił ponad milion, zgodnie z danymi Johns Hopkins University.

– Od początku pandemii COVID-19 nieustannie pracowaliśmy nad znalezieniem rozwiązań tego globalnego kryzysu zdrowotnego – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Daniel O’Day.

Według informacji firmy remdesivir jest zatwierdzony lub dopuszczony do tymczasowego stosowania jako lek przeciw COVID-19 w około 50 krajach na całym świecie. Lek jest podawany w warunkach szpitalnych. Firma stwierdziła, że lek powinien być podawany wyłącznie w szpitalu lub placówce medycznej, która może zapewnić opiekę doraźną porównywalną z opieką szpitalną.

Czytaj też:

Naukowcy z Hongkongu twierdzą, że lek przeciwbakteryjny jest skuteczny w walce z koronawirusem

Remdesivir a badania naukowe

Październikowe badanie koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia wykazało, że lek miał „niewielki lub żaden” wpływ na śmiertelność wśród hospitalizowanych pacjentów. Mimo to okazał się w pewnym stopniu skuteczny w skracaniu czasu rekonwalescencji u niektórych hospitalizowanych pacjentów.

Na początku roku dr Anthony Fauci, ekspert ds. chorób zakaźnych, powiedział, że lek ten wyznaczy „nowy standard opieki” dla pacjentów z COVID-19.

Większość pacjentów leczonych remdesivirem jest poddawana pięciodniowej terapii z użyciem sześciu fiolek leku. Producent opracowuje również inhalacyjną wersję leku, która będzie podawana za pomocą nebulizatora, urządzenia, które zamienia płynne leki w mgiełkę. Firma twierdzi, że leku nie można podawać w postaci tabletek, ponieważ jego skład chemiczny miałby wpływ na wątrobę.

Remdesivir – koszt leczenia

Pięciodniowa terapia remdesivirem obecnie kosztuje 2340 dolarów w przypadku osób objętych rządowymi programami zdrowotnymi oraz 3120 dolarów w przypadku pacjentów z prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

W sierpniu producent leku poinformował, że planuje wydać ponad 2 miliony cykli leczenia remdesivirem do końca roku.

Firma podała w czwartek, że zaspokaja zapotrzebowanie na lek w czasie rzeczywistym w Stanach Zjednoczonych i spodziewa się zaspokojenia światowego popytu jeszcze w tym miesiącu, nawet w przypadku potencjalnych przyszłych wzrostów zachorowań na COVID-19.

Czytaj też:

Witamina D może zmniejszyć powikłania COVID-19? Nowe badania