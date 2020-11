Dobre wieści: Odporność na koronawirusa utrzymuje się przez wiele miesięcy

Nowy raport opublikowany w czasopiśmie Science pokazał, że 90% osób, które wyzdrowiały po zakażeniach COVID-19, utrzymuje stabilną ogólną odpowiedź przeciwciał. Ma to zasadnicze znaczenie dla skutecznego rozwoju szczepionek.

Odporność na koronawirusa – badania naukowe

Naukowcy przyjrzeli się odpowiedziom przeciwciał ponad 30 000 osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa w ośrodku zdrowia Mount Sinai w okresie od marca do października 2020. Określano ich odpowiedzi przeciwciał jako niskie, umiarkowane lub wysokie. Ponad 90% osób miało od umiarkowanego do wysokiego poziomu przeciwciał, które zatrzymują białka wirusa – wypustki, których używa wirus do chwytania infekowanych komórek. Następnie dokładnie zbadano 121 pacjentów, którzy wyzdrowieli i oddali osocze – raz na trzy miesiące po wystąpieniu pierwszych objawów i ponownie pięć miesięcy później.

„Chociaż pojawiły się pewne doniesienia, że przeciwciała przeciwko temu wirusowi szybko znikają, okazało się wręcz przeciwnie – ponad 90% osób, które były łagodnie lub średnio chore, wytwarza odpowiedź przeciwciał wystarczająco silną, aby zneutralizować wirusa, a odpowiedź utrzymuje się przez wiele miesięcy” – powiedział w oświadczeniu Florian Krammer, profesor z Icahn School of Medicine, który kierował zespołem badawczym.

Następnym ważnym krokiem naukowców będzie ustalenie tak zwanych korelatów ochrony. Są to związki, które można zmierzyć we krwi i które powiedzą lekarzom, czy ktoś jest odporny – aby nie trzeba było czekać i sprawdzać, czy zarazi się ponownie po wyzdrowieniu lub po otrzymaniu szczepionki. Chociaż przeciwciała nie są jedyną ochroną, jaką musi zapewnić układ odpornościowy przed infekcją, stanowią ważną linię obrony.

