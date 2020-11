Naukowcy: Fluwoksamina może być skutecznym lekiem na COVID-19

Fluwoksamina, stosowana dotąd jako środek przeciwdepresyjny, została zbadana także pod kątem potencjalnej skuteczności w leczeniu łagodnych i umiarkowanych stadiów COVID-19 – u osób, które przebywają w domu i nie wymagają hospitalizacji.

Fluwoksamina a COVID-19: czy jest skuteczna?

W badaniu, które przeprowadziły wspólnie dwie jednostki Washington University School – wydziały psychiatrii i chorób zakaźnych, wzięło udział 152 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Jednej części osób podawano nieaktywne placebo, drugiej – dawkę fluwoksaminy. Po upływie 15 dni u żadnej z 80 osób, które otrzymywały fluwoksaminę nie zaobserwowano pogorszenia objawów, W tym samym czasie 6 z 72 pacjentów otrzymujących placebo, czyli 8,3 procent wszystkich z nich, poważnie zachorowało, a cztery z tych osób wymagały hospitalizacji.

Jak zaznacza Eric J. Lenze, jeden z autorów artykułu opublikowanego na łamach „Journal of the American Medical Association”, w którym zaprezentowano wyniki prac naukowców, u pacjentów, którzy przyjmowani fluwoksaminę nie wystąpiły żadne trudności z oddychaniem, nie wymagali oni także przeniesienia z domu do szpitala z powodu problemów z czynnością płuc. Autorzy badania dodają również, że do tej pory większość z proponowanych terapii COVID-19 miała na celu pomoc pacjentom w ciężkich stanach, fluwoksamina ma za zadanie do takich stanów nie dopuścić.

Fluwoksamina: czym jest?

Fluwoksamina to lek przeciwdepresyjny, należący do grupy farmaceutyków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SRRI). Jednak w przeciwieństwie do innych leków z tej grupy, fluwoksamina silnie oddziałuje z białkiem zwanym receptorem sigma-1. Ten receptor pomaga również hamować reakcje zapalne organizmu. I to właśnie z tego powodu, jak przypuszczają naukowcy, fluwoksamina okazuje się skuteczna w walce z COVID-19.

Jak zaznacza jedna z autorek badania, prof. Angela M. Reiersen, już wcześniejsze badania wykazały, że fluwoksamina może zmniejszać stan zapalny w zwierzęcych modelach sepsy (posocznicy), dlatego naukowcy postanowili sprawdzić, czy zadziała ona podobnie również u ludzi, i to w przypadku COVID-19.

Fluwoksamina: jak działa?

W przypadku leczenia COVID-19 fluwoksamina tak wpływa na stan zapalny w organizmie, że uniemożliwia układowi odpornościowemu wywołanie zbyt silnej odpowiedzi na ten właśnie stan, co powoduje. Gdyby tak się nie stało, to co prawda na chwilę stan pacjenta się uległby poprawie, jednak tylko po to, by późnej znacznie się pogorszyć.

Fluwoksamina do tej pory była wykorzystywana przede wszystkim w psychiatrii, najczęściej jako pomoc farmakologiczna w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jest skuteczna, ponieważ zwiększa poziom serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia w mózgu.

Fluwoksamina a COVID-19: jak przeprowadzono badanie?

Co ciekawe, jako że badanie przeprowadzono już w czasach pandemii, miało ono formę zdalną. Kiedy dana osoba uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19 i została przypisana do badania, otrzymywała od osób je przeprowadzających fluwoksaminę lub nieaktywne placebo. Co więcej, pacjent dostawał również termometr, ciśnieniomierz oraz pulsoksymetr.

Dr Calline Mattar, która także współtworzyła badanie, zaznacza, że celem jego autorów było znalezienie skutecznej formy pomocy pacjentom, którzy początkowo czują się dobrze i zapobiegnięcie konieczności ich hospitalizacji. Badaczka dodaje również, że zaobserwowane przez nią i jej współpracowników efekty działania fluwoksaminy pozwalają mieć nadzieję, że okaże się ona skutecznym narzędziem do osiągnięcia tego celu.

