Czy maseczki jednorazowej można używać wielokrotnie? To pytanie – w związku z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej – zadaje sobie wiele osób. W końcu zakup maseczki to jednorazowo niewielki, ale jednak koszt, który w dłuższej perspektywie może się okazać całkiem niemały. Poza tym, wyrzucając jednorazowe produkty zdecydowanie nie przykładamy się do troski o środowisko.

Czy maseczki jednorazowej można używać wielokrotnie? Stanowisko WHO

Czy maseczkę jednorazową można używać wielokrotnie? WHO już na samym początku zaznaczyła: „Maseczka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Po zdjęciu natychmiast umieść ją (najlepiej) w zamkniętym koszu”. Jednak już podczas pierwszej fali pandemii w wielu państwach pojawiły się niedobory maseczek, więc WHO stwierdziła, że można ponownie użyć odkażonej jednorazowej maseczki, gdy występuje krytyczny niedobór środków ochrony indywidualnej bądź ich całkowity brak. Z kolei Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zezwoliła – w nagłych przypadkach – na odkażanie masek N95 noszonych przez pracowników służby zdrowia przy użyciu oparów nadtlenku wodoru. Innymi metodami odkażania jednorazowych maseczek są: wystawianie ich na działanie wysokich temperatur lub promieniowania ultrafioletowego. Jednak, jak zauważa Denis Corpet, francuski mikrobiolog i członek Adios Corona, grupy specjalistów udzielających porad na temat metod walki z koronawirusem, takie domowe odkażanie jednorazowych maseczek może być bardzo niewygodne.

Czy maseczki jednorazowej można używać wielokrotnie? Metoda 7 dni

Jakie więc inne metody można stosować, by maseczkę jednorazową móc nosić częściej niż raz? Eksperci z Adios Corona radzą, by umieścić maseczkę w papierowej kopercie, zaznaczyć na niej datę i pozostawić tak na siedem dni. Dlaczego? Jak zaznacza Corpet, badania pokazują, że prawie wszystkie wirusy znajdujące się na masce umierają w ciąg tych 7 dni. Np. jedno z badańopublikowanych w czasopiśmie „The Lancet” wykazało, że tylko 0,1 procent wirusa na zewnętrznej stronie maseczki było wykrywane po upływie tygodnia. Warto jednak zaznaczyć, że ta metoda nie sprawdzi się wśród pracowników służby zdrowia, bezustannie narażonych na zakażenie wirusem. Co ciekawe, Peter Tsai, który wynalazł naładowany elektrostatycznie materiał filtrujący N95 zgadza się ze skutecznością stosowania metody siedmiodniowej. Dodaje, że można ją powtórzyć od pięciu do dziesięciu razy w przypadku jednej maseczki, a raz użyte produkty czekające na swoją ponowną kolej do użycia powinny leżeć na otwartej przestrzeni, nie np. w szafie.

Jednorazowe maseczki można również umieścić w piekarniku, najlepiej w temperaturze około 70-75℃ – niezbyt wysokiej, by nie spalić plastiku, ale i wystarczającej, by zabić wirusa.

Czy maseczki jednorazowej można używać wielokrotnie i prać w pralce?

Pranie maseczek w pralce nie jest jednak dobrym pomysłem. Jeśli nie użyje się detergentu, wirus na niej pozostanie. Jeśli z kolei użyje się środka wyjącego, usunie on z niej ładunki elektrostatyczne i tym samym zmniejszy skuteczność maseczki. Jednak francuska grupa UFC Que-Choisir, zajmująca się dbaniem o prawa konsumentów, a właściwie jej przedstawiciele, prali maseczki jednorazowe w temperaturze 60℃, a następnie suszyli je i prasowali. Po 10 takich cyklach maseczki nadal filtrowały co najmniej 90 procent 3-mikronowych cząstek. Jak poinformował przedstawiciel organizacji, po wielokrotnym praniu maseczki lekko się odkształciły, jednak były co najmniej tak samo wydajne, jak te z tkaniny.

Czy maseczkę jednorazową można używać wielokrotnie i traktować ją jak bieliznę?

Podobnego zdania jest Phillipe Vroman z francuskiej uczelni Ensait. Naukowiec twierdzi, że po pięciu użyciach praktycznie nie ma różnicy w filtracji cząstek o wielkości 3 mikronów. Wyniki jego badań nie zostały jednak jeszcze opublikowane w żadnym czasopiśmie naukowym. Naukowiec dodaje jednak, że sam zalecałby zmienianie masek nawet co 4 godziny, a następnie ich mycie zamiast noszenia kilka dni z rzędu, jak to robią niektórzy. Badacz porównuje też noszenie maseczek do noszenia bielizny. Nie wszyscy się jednak z nim zgadzają. Kaiming Ye z Binghamton University podkreśla, że mycie maseczki jednorazowej w domu może spowodować wtórne skażenie i rozprzestrzenianie się wirusa, jeśli pranie nie zostanie odpowiednio ustawione.

Dopóki więc nie zostanie na ten temat opublikowanych więcej badań, stanowisko badaczy pozostaje niezmienne: maski jednorazowego użytku należy po użyciu wyrzucić do kosza.

