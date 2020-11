Drugi lockdown jest dla nas trudniejszy niż pierwszy. Dlaczego?

Kiedy doszło do nas wszystkich, że potrzebna będzie druga – jesienna blokada społeczna, większość z nas czuła się na nią przygotowana. Mamy już za sobą doświadczenia z wiosny i wiemy, jak przetrwać. Jesteśmy uzbrojeni w maseczki, środki do dezynfekcji i niemalże do perfekcji opanowaliśmy programy do rozmów wideo.

Izolacja pogłębia się

Jednak dla wielu z nas druga część zamknięcia wydaje się dziś trudniejsza i nie możemy się doczekać jej końca. Nowe badanie wykazało, że nawet 70% osób czuje się zbyt odizolowanych, a 27% zgłasza „samotność w okresie zamknięcia”. Osoby spełniające kliniczne kryteria depresji prawie dwukrotnie częściej czują się samotne. Inne badania wykazały również, że 37% Brytyjczyków przez pracę w domu czuje więcej zmęczenia i znużenia niż kiedykolwiek.

Dlaczego druga blokada jest trudniejsza?

Winna może być pogoda: podczas pierwszej kwarantanny społecznej, w długie, jasne i cieplejsze dni mieliśmy więcej swobody. Odkąd cofnęły się zegary, a temperatury gwałtownie spadły, nasze opcje są ograniczone. Teraz musimy zmagać się z zimnem i ciemnością, co naprawdę wymusza pozostanie w środku przez większą część dnia. Nic dziwnego, że to poczucie ograniczenia i zwiększonej izolacji utrudnia ten czas.

„Wiele osób uważa, że Lockdown 2.0 jest znacznie trudniejszy, ponieważ pierwsza blokada pochłonęła i tak za dużo energii emocjonalnej. Konieczność przechodzenia przez to wszystko jeszcze raz sprawia, że czujemy się pokonani” – wyjaśniają eksperci medyczni z MAC Clinical Research.

Większość z nas jest osobiście w jakiś sposób dotknięta koronawirusem, gdy członkowie rodziny, przyjaciele lub koledzy z pracy otrzymują pozytywne wyniki testów. Złapanie wirusa zaczyna być prawie nieuniknione, co napawa nas lękiem o siebie i bliskich. Pod znakiem zapytania stoją: praca, szkoła oraz zbliżające się święta.

Jak przetrwać trudny czas?

Koncentracja na teraźniejszości. Gdy myślimy o tym, co może się wydarzyć, automatycznie pojawia się stres. Warto wykorzystać jedną w wielu darmowych aplikacji uważności na telefon. Pomogą one skupić się na oddychaniu, uwalnianiu napięć, a także praktyce medytacji, która przyniesie wewnętrzny spokój.

Ustalenie harmonogramu dnia i trzymanie się go. Jeśli mamy skłonność sprawdzania wieczorem służbowej poczty, czas zmienić nawyki. Ułatwi to odłączenie się od pracy i wieczorny relaks.

Robienie sobie regularnych przerw. Wydłużony czas spędzany w domu oznacza więcej czasu przed ekranem i mniej ruchu. Dlatego warto iść na spacer w przerwie na lunch lub wykonać ćwiczenia rozciągające.

Nie traćmy interakcji z ludźmi! Rozmowy rodziną lub przyjaciółmi za pomocą aplikacji do wideorozmów mogą poprawić nastrój i zdrowie psychiczne.

