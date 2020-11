Czy można nie wiedzieć, że straciło się węch?

„Jeśli się obudzisz i zauważysz, że zniknął ci węch, natychmiast poddaj się badaniu i rozważ izolację” – powiedział Vicente Ramirez z University of California w Merced. Wraz z naukowcami z Monell Chemical Senses Center w Filadelfii badał utratę węchu w COVID-19. Co odkryli?

Badacze skupili się na zgromadzeniu i przeanalizowaniu artykułów naukowych na temat objawów koronawirusa. Określili kryteria, dla których uwzględnili konkretne publikacje w swojej metaanalizie. Następnie chcieli oszacować, jak często chorzy tracą węch z powodu COVID-19. Dane zbierano przez obiektywną ocenę zapachu oraz subiektywną samoocenę — przez ankietę online.

Co wykazały testy?

Obiektywne testy wykazały, że 70% badanych doświadczyło utraty węchu. Co ciekawe, w wyniku subiektywnej samooceny tylko około 50 proc. badanych rozpoznało ograniczenie lub utratę węchu. Badacze uznali, że ludzie nie mają takiej samej świadomości węchu jak innych zmysłów i mylą go ze zmysłem smaku. Dlatego zachęcają wszystkich, by baczniej zwracali uwagę na różne zapachy. Czerwona lampka powinna się pojawić, gdy takich nie wyczuwamy.

„Jest to ważna praca, ponieważ może ujawnić aktywność wirusa w organizmie, a utrata węchu ma duży wpływ na jakość życia” – powiedział profesor Stephen Wooding, genetyk ewolucyjny.

