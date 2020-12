Sprawdź domowym sposobem, czy musisz zrobić test na COVID-19

W okresie jesienno-zimowym możemy złapać wiele infekcji. Chociaż każda ma specyficzne objawy, nie zawsze wiemy, co nam dolega. Niektórzy są przeziębieni, inni mają grypę, a jeszcze inni zmagają się z koronawirusem. Niezawodnym potwierdzeniem choroby byłby test, lecz nie wiemy właściwie, kiedy mamy go zrobić.

Według szacunków od 44 do 77 procent osób z COVID-19 traci zmysł węchu. Ale wielu nie zdaje sobie sprawy, że stracili węch, dopóki nie zaczną być obojętni na coś, co zawsze dawało mocny aromat. Na tej podstawie też radzi się, aby wstępnie oceniać swój stan zdrowia testem zapachu. Jeśli powąchasz coś o mocnym aromacie – np. kawę, a nie wyczujesz jej węchu – to znak, że powinieneś zrobić sobie test na koronawirusa lub rozważyć samoizolację.

COVID-19 wpływa na zmysł węchu w inny sposób niż zwykłe przeziębienie. Badania wykazały, że wirus atakuje komórki za grzbietem nosa, bezpośrednio obok neuronów węchowych. Tkanki ulegają stanom zapalnym, tracąc możliwość normalnego działania. To dlatego test na węch może być tak skuteczny w przypadku zakażenia koronawirusem.

W przeciwieństwie do zwykłego przeziębienia, wielu pacjentów z COVID-19 traci również zmysł smaku. Dlatego, aby zachować czujność, każdego dnia powinno się delektować smakiem dań upewniając się, że wyczuwa się ich smak. Pamiętaj, że samodzielny test węchu i smaku nie jest ostatecznym rozpoznaniem tego, czy masz wirusa. Upewnić się możesz jedynie za pomocą testu laboratoryjnego wykonanego przez pracownika ochrony zdrowia. Smak i węch możesz utracić z innych powodów, a nawet zachować je, przechodząc infekcję COVID-19. Jednak bądź czujny i obserwuj swój organizm.

