W czasie pandemii długo siedzimy przed ekranami telefonów i komputerów. Ważne, by odpowiednio zarządzać tym czasem

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że jesteśmy zmuszeni spędzać przed ekranami inteligentnych urządzeń więcej czasu, niż jeszcze rok temu. Łączymy się z bliskimi przez Skype'a czy Zooma, zamiast trenować na siłowni ćwiczymy z trenerami online, w pracy korzystamy z wideoczatów. Jak więc powinniśmy zarządzać czasem spędzanym przed ekranami?

Ważniejsza jest jakość niż ilość

Specjaliści, jak Becca Cawthorne z Childnet International oraz dr Alice Good z Univeristy of Portsmouth zaznaczają, że obecnie nie da się bardzo ograniczyć czasu spędzanego przed komputerem. Zwłaszcza że rodzice przebywają w domu z dziećmi niemal bez przerwy i muszą zorganizować im jakąś formę rozrywki. Czasem więc sięgają po telefon czy komputer. Dr Good zaznacza, że w takich przypadkach dorośli nie muszą czuć się winni, z kolei Becca Cawthorne dodaje, że ważne jest to, by mama czy tata dziecka zwrócili uwagę, co konkretnie ono w tym Internecie robi, a nie na to, że w ogóle się w nim porusza. Radzi również, by opiekunowie wraz ze swoimi potomkami decydowali, kto i w jakich godzinach w ciągu dnia ma użytkować komputer.

WHO doradza również, by oprócz zwracania uwagi na to, ile czasu spędzamy przed ekranem, robić sobie również od tego częste przerwy.

Ostrożnie z social mediami

W trakcie pandemii częściej korzystamy także z social mediów, również po to, by być w stałym kontakcie z rodziną, której nie możemy odwiedzić osobiście. I znów, nie ma w tym nic złego, jeśli jednak surfowanie po Facebooku zaczyna w nas wywoływać niepokój, warto przestać obserwować strony, osoby, hashtagi, które są za to odpowiedzialne. Wymienione ekspertki zwracają też uwagę, by samemu także dodawać treści z ostrożnością.

Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi pandemii COVID-19, sprawdzaj je jedynie w wiarygodnych i oficjalnych źródłach, czytaj badania naukowe, a nie fake newsy, domniemania i plotki.

Czytaj też:

Kreujesz idealne życie na Instagramie? To może się odbić na twojej psychice