Leki w kroplówce na COVID-19. Nowe doniesienia z Wielkiej Brytanii

Nowe badanie przeprowadzone na oddziałach intensywnej terapii NHS (National Health Service) wykazało skuteczne działanie leków przeciwzapalnych w terapii COVID-19. Łącznie u 12 pacjentów przyniosły one pozytywne skutki: stłumiły stany zapalne, które mogły powodować uszkodzenie płuc i innych narządów.

Nowe leki na COVID-19

Aby dokładniej zbadać potencjał leków, w sześciu różnych krajach przeprowadzono badania REMAP-CAP z udziałem około 800 pacjentów. W ich wyniku wykazano, że leki w kroplówce zmniejszyły odsetek zmarłych o jedną czwartą (do 27% z 36%), jeśli zostały podane w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia intensywnej terapii. Wyniki badań nie zostały jeszcze zrecenzowane w czasopismach medycznych.

„Fakt, że istnieją inne leki, które mogą pomóc zmniejszyć śmiertelność pacjentów z COVID-19 to wspaniała wiadomość i kolejne pozytywne wydarzenie w ciągłej walce z wirusem” – powiedział prof. Stephen Powis, krajowy dyrektor medyczny NHS.

Wysoka cena za leki

Działanie leków przeciwzapalnych skraca czas, w jakim pacjenci muszą przebywać na oddziałach intensywnej terapii o ok. tydzień. Jedyną barierą jest cena leków: kosztują 750-1000 funtów na jednego pacjenta. Jednak w dalszym ciągu to mniejszy koszt niż pobyt na oddziale intensywnej terapii, szacowany na ok. 2000 funtów za dzień. Ponieważ leki są dostępne powszechnie w Wielkiej Brytanii, będzie można ich bez przeszkód użyć do zwalczania COVID-19.

Sekretarz ds. Zdrowia i opieki społecznej Matt Hancock poinformował, że leki zostały dodane do rządowej listy ograniczeń eksportowych. Dzięki temu prywatne firmy nie będą mogły kupować ich we własnym zakresie i sprzedawać po zawyżonej cenie.

