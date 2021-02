COVID-19 w Wielkiej Brytanii mutuje. Może zmniejszyć skuteczność szczepionek?

Naukowcy współpracujący z Public Health England odkryli niewielkie ilości przypadków koronawirusa z mutacją o nazwie E484K. Ta sama mutacja widoczna jest w wariancie południowoafrykańskim wirusa. Dotychczas w Bristolu wykryto 11 przypadków, a w Liverpoolu 32. Pilne testy rozpoczęły się już w innych częściach Wielkiej Brytanii.

Nie należy bać się mutacji

Niepokojące opinię społeczną mutację nie są jednak zaskakujące dla wirusologów. Dr Julian Tang z University of Leicester, opisał odkrycie jako „niepokojący rozwój, choć nie do końca nieoczekiwany”. Wszystkie bowiem wirusy mutują (w podobny sposób), by się rozprzestrzeniać i rozwijać. Pytanie jednak jak zmiany te wpłyną na skuteczność szczepionek.

Mutacja E484K a szczepionki

Jak wskazują eksperci, mutacjw mogą zmniejszyć skuteczność dostępnych szczepionek. Jednak obecnie stosowane „powinny nadal działać”. Wczesne wyniki szczepionki Moderny sugerują, że jest nadal skuteczna przeciwko koronawirusom z E484K – chociaż odpowiedź immunologiczna organizmu może nie być tak silna lub długotrwała. Dwie nowe szczepionki, które mogą zostać wkrótce zatwierdzone – (Novavax i Janssen) – również wydają się zapewniać dobrą ochronę. W najgorszym przypadku szczepionki można przeprojektować i ulepszyć, aby działały jeszcze skuteczniej.

